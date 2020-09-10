Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии Мосбиржи
Доллар подешевел на 26 копеек — до 74,99 рубля, следует из данных Московской биржи утром 11 сентября. Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии снизился на 14 копеек и составил 88,74 рубля.
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Ведомости вчера в 08:22
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СБУ потребовала от Apple удалить приложения ВГТРК и НТВ
Apple удаляет из каталога App Store на Украине приложения ВГТРК.
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В центре Екатеринбурга в драке около бара убили мужчину
В ночь на субботу в центре Екатеринбурга около одного из баров произошла драка, в результате которой погиб молодой мужчина.
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В Сети появилась информация о комплекте консоли Sony PlayStation 5
В Сети появилось описание комплекта поставки PlayStation 5, включая версию Digital Edition.
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На территории космического научно-производственного центра имени Хруничева в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, говорится в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
Вести.Ru 05:40
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
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РИА Новости вчера в 13:14
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В Instagram Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение
В сториз Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилось сообщение — ее фотография вместе с супругом Петром Чернышевым.
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Лишившаяся рук Маргарита Грачева вышла замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, вышла замуж.
Газета.Ru вчера в 20:33
Хоккей
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. На протяжении матча хоккеисты «Вегаса» дважды выходили вперёд.
REGNUM вчера в 01:25
Общество
Продюсер «Ласкового мая» предрек миру голод, потрясения и смерти
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высказал в Instagram мнение, что с ноября начнутся глобальные изменения в политической жизни мира.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Смерть эротической модели из Татарстана расследует итальянская полиция
Полиция Италии полагает, что смерть Галины наступила по той причине, что она утонула.
Evo-rus.com 01:48
Общество
ЦБ выявил новую схему мошенничества с помощью голосового меню
Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, с помощью которой преступники могут получить сведения о клиентах, в частности об остатках на их счетах, сообщает РБК.
РИА Новости 03:54
Общество
Зюганов оценил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал проведение конкурса на лучшую концепцию по ре-использованию Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади.
РИА Новости 05:13
Кино
По мотивам «Пикника на обочине» Стругацких сняли аниме-сериал
News.ru вчера в 10:28
Происшествия
На похороны вора в законе Зятька начали стягивать ОМОН
Lenta.ru вчера в 05:10
Происшествия
В Казани обрушилась стена заброшенного здания
В Казани на улице Клары Цеткин на проезжую часть обрушилась стена заброшенного здания, пострадавших нет.
РБК 06:03
Общество
Рогозин назвал сроки начала модернизации космодрома «Морской старт»
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Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова перекрасила волосы в розовый цвет.
РЕН ТВ 04:26
Общество
Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95
Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
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Транспорт
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости вчера в 16:23
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В Калужской области начали выпускать препарат для лечения рака легкого
Сегодня, 11 сентября в парке «Ворсино» состоялась церемония запуска производства таргетного препарата «Тагриссо» для лечения рака легкого.
Калужские новости вчера в 13:42
Политика
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Члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову перевели из СИЗО№1 в Минске в следственную тюрьму №8 в Жодино Минской области.
Газета.Ru 06:03
Армия и оружие
В Баренцевом море субмарины НАТО провоцируют российских военных
В Баренцевом море корабли стран-участниц НАТО начали явно провоцировать Россию.
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Де Брюйне заявил, что ему плевать на несостоявшийся переход Месси в «Манчестер Сити»
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Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S
Xbox Series X и Xbox Series S Дэн Уайсс из Squanch Games также обеспокоен хоть и небольшой, но разницей в процессоре между Series S и X. Разница в видеоускорителях не так страшна, поскольку системы работают для разных разрешений, однако даже небольшая разница в CPU может стать проблемой.
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Политика
Суть событий: Сергей Пархоменко
С. Пархоменко: Российское руководство довольно хитро устроило всю эту историю с "Северным потоком" Я думаю, что в Белоруссии сейчас найдется достаточно количество предателей, которые с удовольствием будут готовы этот контроль ему передать за право уцелеть в эпоху после Лукашенко.
Эхо Москвы 00:26
Происшествия
В Ивановской области иномарка столкнулась с автобусом
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Toyota открыла в РФ предзаказ на обновленный Land Cruiser Prado
Компания Toyota объявила о начале приёма предварительных заявок на обновлённую версию внедорожника Land Cruiser Prado на российском рынке.
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