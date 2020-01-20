Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов

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Космос Если бы у спутников был Инстаграм Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.

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Гаджеты В ядре Linux 5.6 появится поддержка датчиков AMD Ryzen. Возможно Новая версия драйвера k10temp поддерживает сбор информации о температуре ядер процессоров AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2. Кроме того, для процессоров на микроархитектуре Zen 1 и Zen 2 стало возможным узнать информацию о потребление тока и напряжении.

Политика Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.

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