Финансы
РИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов
Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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Политика
Юрий Чайка ушел с должности генпрокурора РФ
На какую именно — не уточняется. Чайка работал в должности генпрокурора РФ с 2006 года.
Экономика
Агентство S&P подтвердило рейтинги России
Мeждународное рeйтинговое агентство S&P пoдтвердило рейтинг России на инвecтиционном уровне «ВВВ-».
Шоу-бизнес
Лолита улетела отдыхать в Израиль с новым спутником
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Наука
Деятельность предков человека вызывала уменьшение биоразнообразия еще миллионы лет назад
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Космос
Если бы у спутников был Инстаграм
Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Гаджеты
В ядре Linux 5.6 появится поддержка датчиков AMD Ryzen. Возможно
Новая версия драйвера k10temp поддерживает сбор информации о температуре ядер процессоров AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2. Кроме того, для процессоров на микроархитектуре Zen 1 и Zen 2 стало возможным узнать информацию о потребление тока и напряжении.
Политика
Великобритания осудила Россию за созыв заседания Совбеза ООН
Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.
Хоккей
Игроки НХЛ составили топ-5 хоккеистов лиги. В нем нет россиян
В опросе приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги. Отметим, что в топ-5 не попал ни один российский хоккеист.
Политика
Оппозиция раскололась в две позиции
По мнению политолога Аббаса Галлямова, тайна вокруг организатора первого массового митинга против реформирования Основного закона связана с «отсутствием в оппозиции понимания плана действий», а протест против реформы «не в полной мере отвечает общественным настроениям».
Общество
Киров вошел в топ-10 российских регионов с самыми быстрыми водителями
Местные водители 27,18% своего пути проезжают с превышением скорости.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Общество
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Экономика
Назван средний размер долга жителей РФ перед банками
За год задолженность перед банками в среднем выросла на 12,5%, до 319 тыс. руб. Также активно растёт долг у молодых людей 22 − 25 лет: за 2019 год на 14% — до 134,7 тыс. руб. Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.