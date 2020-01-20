Финансы

РИАМОРИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт02:57

Рубль вечером слегка теряет к доллару и евро в ожидании сигналов

ПРАЙМ12:45

Рубль завершил основную валютную сессию незначительным ослаблением

Банки.ру11:25

Рубль немного подорожал к доллару и евро

Интерфакс02:36

Рубль вечером стабилен к доллару и евро на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США

Финмаркет11:29

Рубль: начинается новая волна укрепления

REGNUM07:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Технологии

Названа истинная причина климатической катастрофы

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Lenta.ru 16:21
Общество

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
РИА Новости 16:34
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
ТАСС 17:00
Энергетика

Минск подтвердил закупку 80 тысяч тонн норвежской нефти

BFM.ru 15:39
Экономика

ДМС и страхование жилья станут драйверами рынка

В 2020 году драйверами страхового рынка станут добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование жилья, считает российское рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Саминвестор 07:42
Армия и оружие

РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике

Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
РЕН ТВ 07:55
Политика

Зеленский заявил о начале диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
RT на русском 03:57
Происшествия

Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Lenta.ru 15:17
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по городу.
Газета.Ru 07:57
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия 16:57
Происшествия

В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей

Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
ТАСС 08:07
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
vtomske.ru 05:45
Футбол

«Астон Вилла» подписала первого танзанийца в истории АПЛ

Самата стал первым танзанийским футболистом в истории английской Премьер-лиги. Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».
Чемпионат 16:29
Общество

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
РБК 16:36
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik 13:23
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Футбол

Кумирами Мбаппе были Зидан и Роналду

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал кумиров детства.
Евро-футбол.ру 16:19
Политика

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
РИА Новости 15:45
Здоровье

Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку

Эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передаётся от человека человеку.
RT на русском 11:08
Футбол

Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»

Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Bethub.org 15:45
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ 14:20
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM вчера в 13:48
Происшествия

Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Pravda.Ru 08:35
Гаджеты

Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

Основой видеокарт могут стать графические процессоры GA103 и GA104 . Первый получит GeForce RTX 3080, а вторым оснастят GeForce RTX 3070.
ToDay News Ufa вчера в 23:11
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления в отеле

Минувшей ночью в одном из отелей в Перми произошёл прорыв трубы отопления.
Суть событий 00:41
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу

Отправившись на отдых с 3-месячным малышом, звездный отец решил с самых ранних лет привить ему любовь к активным видам спорта, приучив к серфингу.
Дни24 вчера в 11:02
Игры

Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

REGNUM 11:51
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Газета.Ru 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное