Финансы
РИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов
Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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Технологии
Названа истинная причина климатической катастрофы
Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.
Общество
Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты
Три ракеты упали в ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде в районе посольства США, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Экономика
ДМС и страхование жилья станут драйверами рынка
В 2020 году драйверами страхового рынка станут добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование жилья, считает российское рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Армия и оружие
РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике
Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
Политика
Зеленский заявил о начале диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что благодаря началу его диалога с российским лидером Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в вербовке в ИГ
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в вербовке людей в ряды запрещенной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК по городу.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Происшествия
В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей
Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Футбол
«Астон Вилла» подписала первого танзанийца в истории АПЛ
Самата стал первым танзанийским футболистом в истории английской Премьер-лиги. Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».
Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Хоккей
Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ
Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Футбол
Кумирами Мбаппе были Зидан и Роналду
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал кумиров детства.
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Здоровье
Новый тип коронавируса в Китае передаётся от человека к человеку
Эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передаётся от человека человеку.
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Происшествия
Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Основой видеокарт могут стать графические процессоры GA103 и GA104 . Первый получит GeForce RTX 3080, а вторым оснастят GeForce RTX 3070.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы отопления в отеле
Минувшей ночью в одном из отелей в Перми произошёл прорыв трубы отопления.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Тимати приучает своего 3-месячного сына к серфингу
Отправившись на отдых с 3-месячным малышом, звездный отец решил с самых ранних лет привить ему любовь к активным видам спорта, приучив к серфингу.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.