Финансы

РИАМОРИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль немного подорожал к доллару и евро

Интерфакс02:36

Рубль вечером стабилен к доллару и евро на фоне слабой активности игроков из-за неработающих бирж в США

Финмаркет11:29

Курс доллара снизился до 61,48 рубля

ТАСС02:06

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль вырос на 8 копеек к доллару

News.ru02:11

Курс доллара и евро упал на открытии торгов

Телеканал 360°03:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Известия 18:53
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru 19:52
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия 17:27
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru вчера в 15:24
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости 14:10
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Вести.Ru 04:35
Происшествия

Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Интерфакс 21:19
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Гаджеты

Начались поставки странного смартфона на Linux

Pine Microsystems начала поставки необычного смартфона PinePhone Braveheart Edition.
The GEEK 18 января в 17:52
Общество

Названы сроки выдачи материнского капитала на первого ребенка

СургутИнтерНовости 02:44
Общество

Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 02:10
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия 17:28
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa вчера в 23:17
Политика

В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
РИА Новости 17:04
Происшествия

Пожар в доме под Кемерово унес жизни троих человек

Газета.Ru 14:19
Политика

ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине

Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.
Аргументы и Факты 10:25
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК 20:14
Общество

На Сахалине за рождение ребёнка семьям спишут часть ипотеки

Уже за рождение первенца семье спишут 500 тыс. рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:49
Общество

Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет

В ночь на 16 января ушла из жизни 26-летняя актриса, солистка и преподаватель театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
Shraibikus News 13:35
Технологии

SMIC не удалось перехватить заказы HiSilicon у TSMC

В январе популярное издание DigiTimes опять вернулось к этой теме, заявив о способности SMIC переманить у TSMC если не все, то значительную часть заказов на выпуск 14-нм процессоров HiSilicon — дочерней компании Huawei, которая весь прошлый год подвергалась гонениям со стороны американских властей.
3DNews вчера в 03:57
Экономика

Агентство S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-», сообщается на сайте агентства.
ФАН 17 января в 19:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева провела отпуск в Италии с мужем и дочкой

Звезда проводила время в этой стране со своим супругом, продюсером Константином Меладзе, и дочкой Сарой.
Телепрограмма 00:43
Наука

Итальянцы нашли у пожилых людей аномальные структуры в теломерах

С возрастом у людей теломеры не только укорачиваются, но и приобретают разные аномалии, например, расщепляются или сливаются друг с другом, — к такому выводу пришли итальянские ученые, исследовав кровь 35 добровольцев.
N+1 10:26
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 17:36
Авто

Появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault

Частный дизайнер разработал рендерные изображения новой модели бюджетного кроссовера HBC от автомобильного бренда Renault, опираясь при этом на шпионские фотографии.
Car.ru 01:53
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное