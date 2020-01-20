Финансы
РИАМОРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов
Рубль показал положительную динамику к евро и доллару на фоне дорожающей нефти после открытия торгов на Московской бирже, сообщает Газета.ru.
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Политика
Новое правительство России сформировано
21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Публикуем расписание чемпионата Европы 2020, который пройдет в австрийском Граце.
Политика
Сергей Кравцов стал министром просвещения
Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Политика
Путин выдвинул на должность генпрокурора Игоря Краснова
Президент Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова генпрокурором, сообщили в Кремле.
Наука
У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в первом контрольном матче «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин стал автором первого гола и первого хет-трика "Зенита" в нынешнее межсезонье на сборе в Катаре.
Футбол
Чичарито стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании контракта с нападающим Хавьером Эрнандесом.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Гаджеты
На рынок вышел российский смартфон с NFC дешевле 6000 рублей
Основная камера имеет разрешение 13 Мп, есть функция разблокировки смартфона с помощью сканера отпечатков пальцев, индикатор уведомлений, расположенный на задней панели устройства, поддержка LTE и аккумулятор емкостью 2950 мА•ч. Смартфон BQ 6042L Magic E стоит 5 990 рублей.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Общество
Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
Авто
Datsun обновил в России седан on-DO
Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Футбол
Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Хоккей
Российские хоккеисты не попали в топ-5 лучших игроков НХЛ
Россияне не оказались в списке лучших игроков НХЛ по версии самих хоккеистов. Анонимный опрос провел The Athletic.
Космос
Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта
Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Кино
Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США
Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.