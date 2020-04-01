Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Политика Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.

Армия и оружие С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.

Происшествия Новокузнечанка «заразила» знакомую коронавирусом, чтобы отомстить В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что от имени новокузнечанки в скорую помощь звонила ее 35-летняя знакомая.

Футбол Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50 Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.

Общество Названы штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске Санкции статьи предусматривают штраф до 1 тыс. рублей для граждан, до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юридических.

Общество Госдума разрешила продавать безрецептурные лекарства онлайн В августе 2017 года правительство РФ впервые предложило разрешить торговлю лекарствами и алкоголем через интернет.

Здоровье В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.

Общество В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Здоровье В Омской области восемь человек заразились коронавирусом По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.

Единоборства Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отреагировал на пятую отмену его поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

Шоу-бизнес Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.

Футбол РФС приостановил российский футбол до 31 мая В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, главным пунктом которого стал вопрос о сроках приостановки сезона в чемпионате России по футболу.