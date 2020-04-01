Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей

Право.рувчера в 03:47

На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБКвчера в 03:03

Доллар на открытии торгов упал ниже 79 рублей

Компания31 марта в 03:13

Индексы МосБиржи и РТС подросли на открытии торгов

News.ru31 марта в 03:54

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

ТАСС31 марта в 03:31

Индексы Мосбиржи и РТС падают на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 03:17

Курсы доллара и евро снижаются на открытии торгов

Rambler News Service31 марта в 03:08
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Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru вчера в 08:53
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

Ультрас «Немана» призвали бойкотировать матчи чемпионата Беларуси

Болельщики «Немана» призвали к бойкоту игр чемпионата Беларуси.
Vprognoze.ru вчера в 04:53
Армия и оружие

С зараженного коронавирусом авианосца ВМС США снимают 2700 моряков

Напомним, что после обнаружения коронавирусной инфекции на борту авианосца капитан корабля Бретт Крозье обратился к командованию ВМС с просьбой снять всю команду из более чем 4 тыс. человек и поместить в карантин.
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие

WPolityce (Польша): НАТО после пандемии станет совсем другой организацией, какой именно, зависит от нас (wPolityce)

Североатлантический альянс, самая мощная военная организация мира, оказался в ситуации, в определенной мере напоминающей будущую войну, в которой одновременно могут (и наверняка будут) использоваться биологическое оружие, средства дезинформации и устрашения, а под ударом окажутся цепочки снабжения.
ИноСМИ вчера в 17:43
Финансы

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
RT на русском 31 марта в 07:18
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Происшествия

Новокузнечанка «заразила» знакомую коронавирусом, чтобы отомстить

В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что от имени новокузнечанки в скорую помощь звонила ее 35-летняя знакомая.
КузПресс вчера в 23:56
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек

За последние сутки из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом в США умерли более 1200 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:42
Футбол

Определены лучшие игроки 2020 года, Месси не вошел в топ-50

Возглавил список капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон со средним рейтингом 93,0. Отметим, что в топ-50 списка не попал капитан «Барселоны» Лионель Месси (52-я строчка), а лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 27-й строчке.
Матч ТВ 00:34
Общество

Названы штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске

Санкции статьи предусматривают штраф до 1 тыс. рублей для граждан, до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юридических.
ДЕЛА.ru вчера в 01:44
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Госдума разрешила продавать безрецептурные лекарства онлайн

В августе 2017 года правительство РФ впервые предложило разрешить торговлю лекарствами и алкоголем через интернет.
Агентство Телеграф вчера в 07:44
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Общество

В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции

Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Рифей-Пермь 31 марта в 11:01
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 04:04
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад 31 марта в 04:29
Здоровье

В Омской области восемь человек заразились коронавирусом

По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Омской области на карантине находятся 7146 омичей, еще 2332 человека сняли с учета.
Город55.ру вчера в 22:59
Единоборства

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отреагировал на пятую отмену его поединка с Хабибом Нурмагомедовым.
ProstoProSport вчера в 23:15
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru вчера в 14:41
Политика

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Газета.Ru вчера в 19:13
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус

Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Общество

В Оренбуржье введён жёсткий режим самоизоляции

Оренбург, 1 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Оренбургской области введен жесткий режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:23
Общество

Коронавирусом заразился главврач Коммунарки

Inc-news.ru вчера в 03:10
Футбол

РФС приостановил российский футбол до 31 мая

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, главным пунктом которого стал вопрос о сроках приостановки сезона в чемпионате России по футболу.
Российская газета вчера в 13:08
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не закупать продукты про запас

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию и покупке продуктов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 23:42
Футбол

Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

Ла Лига приготовила для клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 20:00
Культура

В Корее снимут сериал «Мастер и Маргарита»

Воланда сыграет актёр Вон Бина, Мастера — Со Джи Соп, а роль Маргариты исполнит Хан Йе Сыль.
Inc-news.ru вчера в 10:05
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