Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей
Право.рувчера в 03:47
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