Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.
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Индексы Мосбиржи и РТС падают на открытии торгов

Коммерсантъ03:17

Рубль упал на открытии торгов

Piter.tv30 марта в 03:53

Российский рубль падает на открытии торгов

Smolnarod.ru30 марта в 03:12

На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК03:03

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

ТАССвчера в 03:31

На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей

Urbc.Ru30 марта в 04:06

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 79,09 рубля, евро – 87 рублей

Право.ру03:47
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Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

Вести.Ru вчера в 09:03
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы

Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Космос

Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор

Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
LentaChel.ru 30 марта в 12:12
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 30 марта в 18:15
Общество

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Газета.Ru 04:07
Экономика

Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Российская газета 06:34
Музыка

Слепаков записал смешную песню про коронавирус

Популярный комедийный актер Семен Слепаков во вторник, 31 марта, представил новую песню, которая посвящена главной теме последнего времени — коронавирусу.
Sport24.ru 00:19
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Наука

Назван самый явный признак заражения коронавирусом

Joaquin Corchero / Globallookpress Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 07:10
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media.
РИА Новости вчера в 12:29
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Как отметил Комаровский, не нужно употреблять антибиотики для защиты от коронавируса. Это может привести к осложнениям.
ФедералПресс 07:41
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев призвал не выходить из дома без паспорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей Среднего Урала не выходить из дома без паспорта в период режима самоизоляции.
АиФ Урал 07:55
Политика

Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

Вашингтон, 1 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Отправку военных врачей и оборудования Россией в Италию прокомментировал 1 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
REGNUM 05:50
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Происшествия

Полиция и Росгвардия начали рейды на въездах в районы РТ

Сотрудники МВД и Росгвардии начали совместные рейды на въездах в муниципальные районы Татарстана.
БИЗНЕС Online 06:25
Шоу-бизнес

Айза Анохина защитила Гуфа после скандального видео с собакой

Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, прокомментировала видео, которое артист выложил в сеть. На нем его собака нападает на соседских псов.
Территория новостей вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Полина Максимова и Егор Корешков придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 11:36
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия вчера в 04:28
Политика

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
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