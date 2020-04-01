Финансы
Экономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи
Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.
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На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей
Urbc.Ru30 марта в 04:06
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