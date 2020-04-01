Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.
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На открытии торгов курс доллара превысил ₽79, евро — ₽87

РБК03:03

Рубль упал на открытии торгов

Piter.tv30 марта в 03:53

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

ТАССвчера в 03:31

Курс доллара поднялся до 80,2 рубля

Gazeta.SPb30 марта в 04:33

На открытии торгов Мосбиржи курс евро вырос до 89 рублей, доллара — до 80 рублей

Urbc.Ru30 марта в 04:06

Индексы Мосбиржи и РТС падают на открытии торгов

Коммерсантъ03:17

Российский рубль падает на открытии торгов

Smolnarod.ru30 марта в 03:12
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Футбол

УЕФА отложил возобновление еврокубков на неопределенный срок

Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести все матчи на неопределенный срок до дальнейшего уведомления.
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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции

По данным итальянского Минздрава, к 21 марта количество смертей среди людей старшего поколения вернулось к значениям, которые стали нормой для Италии в последние годы в сезон распространения гриппа.
REGNUM 09:47
Общество

Названа доля тяжелых и бессимптомных пациентов с коронавирусом

Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:57
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
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Bethesda отменила конференцию с анонсами в июне из-за коронавируса

Компания хотела организовать мероприятие с анонсами и новой информацией о своих проектах, но из-за пандемии этот вариант тоже перестали рассматривать.
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Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
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Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Политика

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Русскоязычные медики-волонтеры рассказал «МК», что в тех пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, обрабатываются коридоры, палаты, столовая.
Московский Комсомолец 09:45
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
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Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»

Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
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В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

Дмитрий Торбинский рассказал, как нарушил комендантский час в Америке

В Америке зафиксировано 188 639 случаев заражения коронавируса, из них 4059 смертельных исходов. Власти США пытаются повлиять на ситуацию.
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Тест-система на иммунитет к новому коронавирусу, разработанная "Вектором", может быть зарегистрирована к 10-15 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:03
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В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
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К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
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Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Общество

За сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,8%

За сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 18,8%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
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Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
РБК 09:40
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В половине регионов России настали «финальные стадии» распространения коронавируса

Примерно половина регионов России перешла в «финальные стадии» развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 11:52
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Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
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Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Газета.Ru 10:40
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
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Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

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Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».
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С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

Система начнет работать с 3 апреля.
Национальный журнал вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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