Курсы доллара и евро на открытии торговой сессии отметились снижением. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Так, американская нацвалюта подешевела на 22 копейки, до 79,1 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

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