Финансы

ИзвестияИзвестияРубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 25 мая. К 10:00 (мск) курс доллара понизился до 71,53 рубля, курс евро — до 77,9 рубля.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью

Финмаркет09:51

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 15:20, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Экономика

В России резко упала выдача ипотеки

Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
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Общество

В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Николозом Басилашвили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
4
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
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Политика

Небензя заявил о создании на Украине протектората США

Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.
RT на русском 14:54
2
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
5
Происшествия

Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»

РИА Новости 12:26
2
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Общество

Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня

В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 13:35
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
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Фигурное катание

У Косторной в жизни случилось долгожданное событие

16-летняя фигуристка отметила, что в ее жизни произошло долгожданное событие.
ProstoProSport 14:31
Происшествия

Суд в Москве арестовал захватившего заложников в банке

Коммерсантъ 08:59
28
Общество

Заммэра Москвы заявил, что пока преждевременно открывать рестораны

Ранее Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю.
RT на русском 14:20
1
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Экономика

Кудрин призвал к «развороту» российской экономики

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
Росбалт 04:16
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Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
3
Общество

Попова заявила о продлении масочного режима на один-два месяца

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что масочный режим необходимо будет соблюдать в ближайшие пару месяцев.
РИА Новости 14:47
2,3K
Политика

Кремль опубликовал первые фото Путина после выхода из самоизоляции

Президент России Владимир Путин провел в Кремле первую после выхода из режима самоизоляции рабочую встречу — сегодня он заслушал доклад главы РЖД Олега Белозерова.
БИЗНЕС Online 08:51
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
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Происшествия

Вандал разгромил мемориал ВОВ в Подмосковье

Политическая Экспертиза 13:07
39
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Общество

У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.
Реальное время 05:06
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Футбол

Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

Lenta.ru 13:52
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
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Как работают Яндекс.Новости?
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