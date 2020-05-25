Рубль укрепился по отношению к доллару и евро при открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 25 мая. К 10:00 (мск) курс доллара понизился до 71,53 рубля, курс евро — до 77,9 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

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Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 254

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Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 558

Общество У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу. 122