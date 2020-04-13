Финансы
Вечерняя МоскваКурс рубля укрепился к доллару и евро на Мосбирже
Курс рубля поднимается по отношению к американской и европейской валютам, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на утро вторника, 14 апреля. Так, курс доллара упал на 26 копеек — до 73,36 рубля, тогда как евро — на 20 копеек — до 80,13 рубля.
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Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не пройден
Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Православие и Мир 10:54
Здоровье
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
Общество
Вести с фронта: что рассказывают врачи и медсестры, столкнувшиеся с коронавирусом
В массе своей болеют не тяжело, но, поскольку вирус очень заразен, малышей также забирают в больницу и используют при лечении все те же предосторожности: врачи и медсестры облачаются в защитные костюмы, пациенты содержатся в боксах, которые не имеют право покидать ни при каких условиях.
Милосердие.ru 12 апреля в 08:02
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС 14:34
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Здоровье
Коронавирус впервые передался от мертвеца
Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Футбол
Дель Пьеро назвал четырех лучших игроков мира
Экс-нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал имена игроков, которые по своему уровню находятся выше остальных в современном футболе.
Матч ТВ 18:03
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Кино
В онлайн-кинотеатре Premier покажут сериал о подростках из 1990-х
Первый эпизод драматического сериала выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 23 апреля.
REGNUM 07:40
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции
75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ вчера в 11:52
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Авто
В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву
В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ 15:00
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM вчера в 09:14
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Здоровье
В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19
Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:57
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Общество
После майских праздников могут принять решение о переносе ЕГЭ
После майских праздников будет принято решение о переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на поздний срок, пишет «Вечерняя Москва».
Общественное телевидение России 10:18
Футбол
Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»
Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.
Московский Комсомолец 11:42
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07