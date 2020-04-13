Курс рубля поднимается по отношению к американской и европейской валютам, свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на утро вторника, 14 апреля. Так, курс доллара упал на 26 копеек — до 73,36 рубля, тогда как евро — на 20 копеек — до 80,13 рубля.

Курс рубля укрепился к доллару и евро на Мосбирже

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