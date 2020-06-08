Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,36-68,45 руб.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфакс12:46

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:23

Рубль уверенно поднимается к доллару и евро

Газета.Ru03:15

Рубль укрепился к доллару и евро

Московский Комсомолец03:35

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 68,36 рубля

ТАСС03:24

Рубль резко укрепился после объявления о смягчении ограничений

Вести.Ru07:35

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 21:30, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 8 июня: доллар и евро подешевели

КП - Беларусь11:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Происшествия

Водитель «Жигулей» погиб в жестком ДТП в Сковородинском районе

Телепорт 21:00
Здоровье

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт 06 июня в 03:57
75
Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
3K
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22
118
Происшествия

Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Полиция задержала актера Михаила Ефремова после ДТП на Смоленской площади в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:35
1,8K
Общество

Собянин объяснил основную задачу самоизоляции

Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
12
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Около 40 регионов РФ уже готовы встречать гостей, а остальным регионам предложено подготовить планы открытия до 15 июня.
Газета.Ru 10:23
457
Происшествия

Южносахалинец отправится в колонию строгого режима за сбыт наркотиков

Суд приговорил жителя города к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
АСТВ 20:57
Общество

В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день.
Газета.Ru 06:33
3,4K
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Космос

В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе

Российские специалисты начали разработку системы рентгеновской навигации, которую космические аппараты смогут использовать при полёте в дальнем космосе, сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
РИА Новости 07:25
5
Происшествия

В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов

Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
4
Общество

В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию

Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
94
Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Следить за количеством съеденных порций холодного лакомства нужно только в определенных случаях, рассказала в интервью радио Sputnik медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.
РИА Новости 20:10
1
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
1,9K
Происшествия

На перекрестке в Южно-Сахалинске случилась авария с участием такси

ДТП случилось рядом с пешеходным переходом.
Сахалин.Инфо 20:42
Общество

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
272
Музыка

Умерла солистка The Pointer Sisters Бонни Поинтер

Газета.Ru 18:53
Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на три месяца с 1 мая минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей.
RT на русском 14:03
1,4K
Космос

Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 20:51
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
306
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
121
Кино

Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты

Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.
Игромания.ру 14:33
Общество

Американец нашел сундук с сокровищами на миллион долларов

Фенн пояснил, что спрятал сундук в горах, чтобы привлечь в регион туристов, соблазнив их на старомодное приключение в поисках сокровищ.
Новые Известия 11:58
2
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
2,2K
Общество

В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за прошедшего ливня

ИА Порт Амур 21:19
Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
522
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
41
Игры

«Мулан» выйдет в отечественном прокате 23 июля

По данным портала «Бюллетень Кинопрокатчика», в отечественных кинотеатрах ремейк «Мулан» от Disney выйдет 23 июля.
Игромания.ру 13:04
1
Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

РИА Новости 08:09
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное