Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля уверенно поднимается против доллара и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижался на 32 копейки – до 68,38 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 77,24 рубля.
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Общество
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
В ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в Санкт-Петербурге ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 11:47
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Экономика
Путин поручил разработать механизм снижения волатильности цен на зерно
Президент России Владимир Путин поручил правительству до августа предложить механизм снижения волатильности цен на зерно для производителей муки, следует из текста поручений.
Взгляд.ру 13:02
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Происшествия
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери
В Элисте обнаружены тела женщины и трех ее малолетних детей.
Российская газета 12:55
Авто
Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.
ГЛАС.RU 07:33
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
RuNews24.ru вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
Киберспорт
OG отказалась от второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Клуб объяснил, что вынужден отказаться от второго состава по Dota 2 из-за конфликта интересов.
Матч ТВ 11:54
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Общество
Жара в столице спадет к выходным
Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Здоровье
Свободный коечный фонд в Чувашии составляет всего 19 %
В понедельник на еженедельном совещании в Доме правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что в ближайшее время в регионе ожидается поступление новых зарегистрированных лекарственных препаратов.
ГТРК Чувашия 06:24
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня вчера в 18:01
Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника
НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС 10:01