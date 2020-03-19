Курс рубля к доллару США в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56 мск, доллар торговался на уровне 77,98 рубля.

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

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