Финансы

ТАССТАССКурсы доллара и евро снизились на открытии торгов

Курс рубля к доллару США в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,5% к уровню закрытия предыдущей сессии. Согласно данным на 10:56 мск, доллар торговался на уровне 77,98 рубля.
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Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро вслед за возобновившей падение нефтью

Интерфакс20 марта в 12:52

Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет20 марта в 03:20

Курс доллара упал ниже 78 рублей

RT на русском20 марта в 04:26

Рубль открыл пятничные торги ростом

Профиль20 марта в 03:38

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов

ТАСС20 марта в 04:23

Рубль вырос к евро и доллару на открытии торгов

Rambler News Service20 марта в 03:19

Доллар подешевел до 78,16 рубля

Компания20 марта в 03:08
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Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 18:02
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество

Волосожар и Траньков срочно возвращаются из США из-за коронавируса

Нева Спорт вчера в 18:10
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

Преподавателя МГУ задержали во время пикета в поддержку Мифтахова

Преподавателя механико-математического факультета МГУ и члена профсоюза «Университетская солидарность» Михаила Лобанова задержали во время одиночного пикета в поддержку заключённого математика Азата Мифтахова.
News.ru вчера в 10:09
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 20 марта в 09:02
Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Футбол

Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»

Ндика перешел в Айнтрахт из Осера в июле 2018 года за 5,5 миллионов евро.
Советский спорт 01:16
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Авто

Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне

Японская компания рассказала о том, какие именно кроссоверы покупали россияне.
Российская газета 20 марта в 11:03
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru вчера в 02:53
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 20 марта в 11:18
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни «Uno» группы Little Big.
Известия 00:39
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Политика

Госдеп США обвинил Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

Представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты не сообщают о санкциях «наперед».
ФедералПресс 20 марта в 23:30
Здоровье

Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Москвичка получила ожоги 80% тела, загорая в солярии.
Известия 01:05
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