Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.
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Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
Ведомости 06:18
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Здоровье
В Пермском крае выявлено более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае было выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, из них 19 человек проходят лечение в больницах, 28 человек без симптомов заболевания изолированы на дому, 2 случая зафиксированы посмертно.
ИА Красная Весна 04:27
Шоу-бизнес
Принц Уильям призвал Гарри и Меган вернуться домой
Недавно принц Уильям посоветовал брату вернуться в Великобританию или переехать с семьей в более безопасное место.
Shraibikus News 04:49
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска 05:32
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Анна Калашникова госпитализирована с высокой температурой и болями
Можно было бы подумать, что у Калашниковой коронавирус, так как у неё резко подскочила температура тела, однако других симптомов вируса covid-19 не было, а в больнице ей поставили совершенно другой диагноз, правда, он оказался не менее неприятным.
Bimru.ru вчера в 11:13
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Гаджеты
Представлен недорогой ультрабук Chuwi AeroBook Pro
Китайский производитель Chuwi представила 13,3-дюймовый ультрабук AeroBook Pro, который является обновленной версией AeroBook.
iXBT.com 05:14
Политика
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
Lenta.ru 06:20
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Происшествия
В Башкирии расследуют два случая смерти медицинских работников
Уфа, 5 июня 2020, 10:44 — REGNUM Расследование двух случаев смерти медицинских работников проводят в фонде социального страхования РФ по Башкирии.
REGNUM 03:44
Происшествия
Московский суд заочно арестовал создателя бренда из 1990-х «Довгань»
В Москве заочно арестовали создателя популярного в 1990-х бренда «Довгань» Германа Лиллевяли.
РБК 05:35
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском вчера в 09:47
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
Evo-rus.com 05:10
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Общество
В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить применение документов, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе указов мэра столицы для обобщения нормативно-правовой практики по этому вопросу.
РБК 03 июня в 06:19
Общество
Роструд: В июне россиян ждут две коротких недели
В июне россиян ждут две укороченные рабочие недели, напоминает Роструд.
Хакасия-Информ вчера в 04:41
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку
В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
Российская газета 05:23
Гаджеты
50-долларовые умные часы Realme Watch поступают в продажу
iXBT.com вчера в 17:01