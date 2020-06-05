Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 167

Кино Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. 1,4K

Шоу-бизнес Пелагея изменила имидж и помолодела Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос». 38

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 1,1K

Экономика Ирак поставил сделку по нефти под угрозу Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. 6

Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.

Политика Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей» Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.

Общество В Москве ввели новый тип пропусков Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии. 1,6K

Экономика Сбербанк может купить долю в Ozon Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники. 48

Общество Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. 3,3K

Религия Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу - день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан. 19

Экономика Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.

Происшествия Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде. 10