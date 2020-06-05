Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.
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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов

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Рубль растет к доллару и евро в начале дня

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Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:57

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:30

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru03:28

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС03:23
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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции.
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К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Пелагея изменила имидж и помолодела

Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

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Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

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Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями

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По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
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Политика

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
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Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Мэр Миннеаполиса расплакался возле гроба Джорджа Флойда

Газета.Ru 12:28
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Экономика

Сбербанк может купить долю в Ozon

Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
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Общество

Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество

Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу - день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
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Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
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Экономика

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
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Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
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Происшествия

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Оператор «Дюны» назвал фильм «законченной историей»

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В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

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Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
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Личность молодого человека Екатерина тщательно скрывает, но недавно в своём интервью актрисе Агате Муцениеце она призналась, что накануне впервые поссорилась с новым бойфрендом.
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