Доллар США подешевел на 34 копейки. За него сегодня предлагают 68,82 рубля.

Курс рубля укрепился к доллару и евро

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