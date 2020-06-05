Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.
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Общество
В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку
Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва 08:26
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Путин потребовал доложить о принятых после ЧП в Норильске мерах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологии потребовал доложить ему о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
RT на русском 08:03
Политика
Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу
Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна 16:42
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
Общество
Против оппозиционера Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении 54-летнего Платошкина доктора исторических наук возбуждено по двум статьям — за склонение к совершению массовых беспорядков и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
МордовМедиа вчера в 11:36
Религия
Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы
Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
Наука
На границе Мексики и Гватемалы найдено самое древнее сооружение майя
Ученые-археологи обнаружили самый древний и самый крупный храм индейцев майя. Об открытии написал научный журнал Nature.
Mockva.ru 03 июня в 18:34
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в Россию
Российская газета 17:15
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Футбол
Джейдон Санчо оштрафован за стрижку вне правил карантина
Официальный сайт немецкой Бундеслиги опубликовал заявление, в котором говорится, что вингер «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо был оштрафован за нарушение введённого в Германии карантинного режима.
ГЛАС.RU 12:24
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
Политика
Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными
Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
РИА Новости 16:27
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Кизляре
В центральной городской больнице Кизляра сообщили, что пострадавшие прооперированы.
ТАСС 18:23
Общество
Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
Общество
В Москве скончались еще 58 пациентов с коронавирусом
По данным на 5 июня в Москве коронавирусом заразились более 190 тысяч человек, выздоровели 97 тысяч.
Эхо Москвы 19:05
Общество
Захарова рассказала о росте числа желающих покинуть США россиян
Представитель МИД напомнила, что еще две недели назад США в вопросе возвращения граждан РФ не считались самой горячей точкой.
Российская газета 18:51
Армия и оружие
Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:28
Общество
Непродовольственные магазины заработают в Петербурге с 8 июня
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге вернутся к работе с 8 июня.
Известия 12:40
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru вчера в 14:21
Авто
Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая
В сети опубликован рейтинг по самым продаваемым в стране маркам автомобилей по итогам мая.
ИнфоСМИ 06:52