Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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