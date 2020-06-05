Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.
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Рубль вечером торгуется вблизи максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря скачку нефти
Финмаркет05 июня в 12:52
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
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Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
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Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
Ранее гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о создании оружия, способного поражать цели на расстоянии три километра при уверенной стрельбе и шесть-семь километров — при рекордной.
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Газета.Ru 08:38
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Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
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Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
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В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
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Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
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АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
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В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
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Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
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Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
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По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая
Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
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Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
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Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в крутой луноход
Концепт, кстати, может оказаться с реальной перспективой — все-таки SpaceX и Tesla имеют тесные родственные связи, и когда речь зайдет о таком виде космического транспорта, за основу вполне может быть взят Cybertruck.
iXBT.com 04:37
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Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских
Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
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Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире
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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче
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Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55