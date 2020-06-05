Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,74-68,86 руб.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Рубль вечером торгуется вблизи максимумов с начала дня к доллару и евро благодаря скачку нефти

Финмаркет05 июня в 12:52

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском05 июня в 03:01

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов 5 июня

Газета.Ru05 июня в 03:28

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru05 июня в 03:25

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до 68,86 рубля

ТАСС05 июня в 03:23

Курс рубля резко вырос

Lenta.ru05 июня в 03:17

Курс доллара упал почти на 60 копеек

Ведомости05 июня в 04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:20, Ашберн

Курсы валют в Беларуси на 5 июня: доллар и российский рубль подешевели

КП - Беларусь05 июня в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
295
Происшествия

Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество

Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров

Ранее гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о создании оружия, способного поражать цели на расстоянии три километра при уверенной стрельбе и шесть-семь километров — при рекордной.
РИА Новости 00:01
2,4K
Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
243
Авто

Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог

Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
1,1K
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
62
Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
1,1K
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
9
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
1K
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
12
Футбол

АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»

В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт 16:36
Происшествия

В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине

РИА Новости 08:41
199
Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
157
Энергетика

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК 20:05
Технологии

Эксперт Щельцин дал советы по безопасному пользованию мобильным банком

Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как пользоваться приложением мобильного банка максимально безопасно.
Экономика сегодня 20:06
Общество

Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета

Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru 19:50
Здоровье

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 63 человека

По информации оперштаба на субботу, 6 июня в Алтайском крае еще у 63 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:38
243
Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
76
Общество

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости 19:31
5
Авто

В продажу поступил конкурент Toyota Hilux из Китая

Самый большой пикап в модельной линейке Great Wall позиционируется как прямой конкурент японского Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 01:19
1
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
497
Технологии

Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в крутой луноход

Концепт, кстати, может оказаться с реальной перспективой — все-таки SpaceX и Tesla имеют тесные родственные связи, и когда речь зайдет о таком виде космического транспорта, за основу вполне может быть взят Cybertruck.
iXBT.com 04:37
Происшествия

Джонсон пообещал привлечь к ответственности напавших на полицейских

Глава кабинета министров пообещал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своем Twitter.
Известия 19:24
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru 15:38
241
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
80
Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире

Игрок «Ювентуса» и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым футболистом в мире, который заработал $1 млрд, свидетельствуют подсчеты американского журнала Forbes.
Rambler News Service 05 июня в 08:03
Футбол

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в товарищеском матче

РИА Новости 12:03
Наука

Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий

Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
37
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное