Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Общество
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории
Политика
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Президент РФ Владимир Путин заявил, что от состояния отношений России и США во многом зависят мир и безопасность на планете, и эти отношения должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Происшествия
Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам
Посольство России в Японии прокомментировало ситуацию с круизным судном Diamond Princess, на котором объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса.
Общество
Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке
Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Экономика
В Петербурге объем инвестсделок с недвижимостью вырос на 77%
Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая земельные участки под девелопмент, вырос в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 77% - почти до 97 миллиардов рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank.
Происшествия
В Ялте шторм унес жизни двух человек
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay за $30 млрд
Компания имеет опыт приобретения недостаточно эффективных торговых платформ, отмечает WSJ. eBay неделей ранее сообщила о снижении прибыли в последнем квартале и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке в I квартале. eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион.
Здоровье
В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок
17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
Общество
У главы Конституционного суда нашли недвижимость на 200 миллионов
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин может оказаться владельцем недвижимости на Рублевке стоимостью как минимум в 200 миллионов рублей.
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Общество
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Здоровье
Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России
Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Политика
Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Политика
Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе
Политика
Путин заявил о приближении человечества к опасной черте
Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Для переписи населения закупят российские планшеты
Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.
Здоровье
В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализировали двух девушек
В Республиканскую инфекционную больницу Саранска срочно доставлены две молодые женщины, на днях вернувшиеся из Гонконга, сообщает портал .
Политика
Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть
Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Политика
Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени
Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)
Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.