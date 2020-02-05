Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:03

Доллар подешевел по отношению к рублю на торгах Мосбиржи

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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль уверенно растет вслед за нефтью

ПРАЙМ07:45

Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

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Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

Интерфакс02:37

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркетвчера в 08:29
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Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории

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Политика

Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете

Президент РФ Владимир Путин заявил, что от состояния отношений России и США во многом зависят мир и безопасность на планете, и эти отношения должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.
РИА Новости 05:57
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Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны

Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Говорит Москва вчера в 03:48
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Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам

Посольство России в Японии прокомментировало ситуацию с круизным судном Diamond Princess, на котором объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса.
RT на русском 07:15
Общество

Суд отказал в экспертизе родителям и живущей в клинике девочке

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники, а также им самим.
RT на русском 06:58
Общество

Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен из-за коронавируса

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания с правительством потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 07:50
Технологии

Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
РИА Новости Крым вчера в 23:32
Экономика

В Петербурге объем инвестсделок с недвижимостью вырос на 77%

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая земельные участки под девелопмент, вырос в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 77% - почти до 97 миллиардов рублей, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank.
РИА Новости 05:21
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
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В Ялте шторм унес жизни двух человек

Российская газета 06:18
Экономика

WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay за $30 млрд

Компания имеет опыт приобретения недостаточно эффективных торговых платформ, отмечает WSJ. eBay неделей ранее сообщила о снижении прибыли в последнем квартале и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке в I квартале. eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион.
Ведомости вчера в 17:14
Здоровье

В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок

17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
АиФ Воронеж вчера в 11:23
Общество

У главы Конституционного суда нашли недвижимость на 200 миллионов

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин может оказаться владельцем недвижимости на Рублевке стоимостью как минимум в 200 миллионов рублей.
Политсовет 05:42
Авто

УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей

На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
RuNews24.ru вчера в 13:14
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022

Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
BFM.ru 05:42
Общество

Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире

Пятый канал вчера в 21:52
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
Политика

Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе

REGNUM вчера в 23:45
Политика

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 05:40
Экономика

Для переписи населения закупят российские планшеты

Совет директоров "Ростелекома" согласовал изменение госконтракта с Росстатом на оказание услуг при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, а также параметры договоров с российскими производителями планшетов на поставку 360 тысяч устройств на общую сумму не более 7,2 миллиарда рублей, сообщили в компании.
РИА Новости 02:37
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
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В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализировали двух девушек

В Республиканскую инфекционную больницу Саранска срочно доставлены две молодые женщины, на днях вернувшиеся из Гонконга, сообщает портал .
YA62.ru вчера в 12:35
Политика

Помпео объявил Киеву, что Крым не вернуть

Крым навсегда потерян для Украины, заявлял американский госсекретарь Майк Помпео во время своего визита в Киев в конце января, сообщает 4 февраля НВ.
REGNUM вчера в 14:27
Происшествия

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Коммерсантъ 05:32
Армия и оружие

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Вести.Ru вчера в 21:41
Политика

Первый борт ВКС с эвакуированными из Уханя прибыл в аэропорт Тюмени

Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 01:16
Армия и оружие

Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал (Washington Examiner)

Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах.
ИноСМИ 07:44
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