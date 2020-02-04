Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Происшествия
Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Хоккей
Стал известен состав сборной России перед стартом Евротура
Стало известно, в каком составе тренируется сборная России перед началом третьего этапа Евротура.
Армия и оружие
Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
В Минобороны США заявили, что размещение зарядов на подлодках станет ответом для России и других стран, уверенных в своем ядерном потенциале.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало
Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Здоровье
Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса
От гриппа в РФ умирает больший процент жителей, нежели сейчас от коронавируса в КНР, если брать во внимание население Китая и России.
Происшествия
В аэропорту Стамбула разбился самолет
Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
США могут принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы
"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.
Общество
Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД
Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26
Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»
Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
Политика
Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
Единоборства
Отец Хабиба ответил на скандальное высказывание Кашина
Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на скандальное высказывание журналиста Олега Кашина.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Общество
Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки
Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.