Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль продолжает отыгрывать позиции: евро и доллар продолжили снижение

Свободная Пресса07:01

Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

Интерфакс02:37

Рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru02:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль развернулся вверх после утренней просадки и растет к доллару и евро на фоне улучшения настроений на внешних рынках

Финмаркет08:16

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:23

Рубль уверенно растет вслед за нефтью

ПРАЙМ07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

РБК вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 10:33
Происшествия

Актера из «Великолепного века» приговорили почти к 17 годам тюрьмы

Вести.Ru вчера в 11:06
Футбол

Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»

Газета.Ru 09:13
Хоккей

Стал известен состав сборной России перед стартом Евротура

Стало известно, в каком составе тренируется сборная России перед началом третьего этапа Евротура.
ProstoProSport 07:22
Армия и оружие

Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках

В Минобороны США заявили, что размещение зарядов на подлодках станет ответом для России и других стран, уверенных в своем ядерном потенциале.
Актуальные Новости 09:10
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

RT на русском 05:36
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало

Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.
BFM.ru 10:42
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
Здоровье

Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса

От гриппа в РФ умирает больший процент жителей, нежели сейчас от коронавируса в КНР, если брать во внимание население Китая и России.
ФедералПресс 07:36
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
BFM.ru 10:51
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

США могут принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы

"Роснефть", которая реализует проекты в Венесуэле, уже находится под рядом санкций США.
ПРАЙМ 10:43
Общество

Хуснуллин намерен ускорить строительство ЦКАД

Темпы строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) должны быть ускорены, сообщил журналистам в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАСС 06:00
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26

Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Известия 08:59
Армия и оружие

Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео

Lenta.ru вчера в 10:44
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Российская газета 00:03
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Авто

УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей

На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.
RuNews24.ru вчера в 13:14
Политика

Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
РБК 06:08
Единоборства

Отец Хабиба ответил на скандальное высказывание Кашина

Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, ответил на скандальное высказывание журналиста Олега Кашина.
Sport.ru 09:14
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

МК-Спорт вчера в 10:48
Общество

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Известия 07:48
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru вчера в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное