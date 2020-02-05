Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке лайнера в Стамбуле
Прилетевший из Измира самолет совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Общество
Власти Крыма решают проблему нехватки воды в Симферополе
В Симферополе запасов питьевой воды осталось всего на 100 дней. Об этом сообщают местные власти.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Общество
Бузова сообщила, что Жан-Поль Готье создаст костюмы для ее нового шоу
Певица Ольга Бузова сообщила, что французский кутюрье Жан-Поль Готье создаст костюмы для ее нового шоу, и она станет первой артисткой из РФ, с кем поработает знаменитый модельер.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris для РФ показали на фото
Пока питерский завод Hyundai во всю осваивает выпуск обновленного Hyundai Solaris, его первые экземпляры уже показывают публике.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Происшествия
Россиянина убили в Марткопском монастыре в Грузии
Тело россиянина с ножевыми ранениями нашли в одной из келий Марткопского монастыря недалеко от Тбилиси.
Футбол
Московский «Арарат» исключен из второго дивизиона чемпионата России
Московский "Арарат" исключен из второго дивизиона чемпионата России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Технологии
IPhone 11 Pro имеет запредельный уровень излучения
Зарубежная исследовательская лаборатория протестировала 11-й iPhone и выяснила, что уровень его излучения составляет 3,8 Вт/кг по нормам Specific absorption rate (SAR), принятым FCC USA, которая установила предельный порог в 1,6 единиц.
Происшествия
Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Круг» в Москве из-за возгорания
Около 500 человек эвакуировали из здания торгового центра «Круг» в Москве из-за возгорания на площади 0,5 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Культура
Актер из «Интернов» сделал каминг-аут в России
Спорт
В WADA хотят провести публичные слушания спора с РУСАДА
Эксперты WADA обратились в Спортивноый арбитражный суд с просьбой публично заслушать кейс с РУСАДА.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Футбол
Тренер «Барселоны» отреагировал на конфликт Месси с Абидалем
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о конфликте капитана Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Здоровье
В Тюмень прибыл глава российского Минздрава
Ранее санаторий осмотрела прибывшая вечером 4 февраля в Тюмень глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.