Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Рубль повышается к доллару и евро

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От дальнейшего падения рубль и нефть спас Китай

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Рубль вечером повышается к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и скачку цен на нефть

Финмаркетвчера в 11:34

Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

Интерфаксвчера в 02:37
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Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
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ЦБ и правительство выработают механизм консультаций

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ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день

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Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
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США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
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В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.
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Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563. По последним данным, заражены 28 018 человек, 1153 пациента выписаны.
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Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла

Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
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Пользователей Android предупредили об опасных приложениях

Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
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Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

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Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара

Ваша норма сахара Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает: взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день.
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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
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