Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Футбол
«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Политика
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Общество
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" приземлился в степи Казахстана, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Экономика
ЦБ и правительство выработают механизм консультаций
Кабмин и Центробанк России договорились о создании постоянно действующего консультационного механизма по оценке ситуации в экономике.
Футбол
ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Политика
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»
США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
Теннис
Eurosport покажет выставочный матч Федерера и Надаля
7 февраля швейцарец Роджер Федерер и испанский теннисист Рафаэль Надаль проведу выставочный матч в Кейптауне (ЮАР).В России турнир будет транслироваться на канале Eurosport 2. Начало матча - 21:30 по Москве.
Общество
Ростовская область приостановила автобусное сообщение с Украиной
В Ростовской области из-за сложных погодных условий и плохой видимости ограничено международное автобусное сообщение с Украиной.
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Политика
Фракция «Слуга народа» поддерживает продажу земли на Украине
Фракция «Слуга народа» на своем заседании сегодня, 6 февраля, поддержала голосование за важнейший для страны закон о продаже земли, заявил журналистам в кулуарах Рады один из лидеров политической силы Никита Потураев.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563 человек
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563. По последним данным, заражены 28 018 человек, 1153 пациента выписаны.
Наука
Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца
Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
Происшествия
Двухлетняя российская девочка спряталась от мороза в гараже и умерла
Двухлетняя девочка умерла, задохнувшись выхлопными газами в гараже отца в селе Верх-Усугли Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Шоу-бизнес
Роман с подругой дочери приписали продюсеру Илье Бачурину
49-летний продюсер сам спровоцировал слухи о своем романе с 21-летней девушкой.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Технологии
Пользователей Android предупредили об опасных приложениях
Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
Здоровье
Что произойдет с организмом, если отказаться от сахара
Ваша норма сахара Если вы не считаете нужным отказываться от сахара полностью, учтите, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) считает: взрослому человеку без ущерба для здоровья можно съесть 25 граммов сахара в день.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.