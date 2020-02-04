Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Рубль начал торги с укрепления на фоне дорожающей нефти

Российская газета02:29

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением

Банки.ру11:22

Рубль вечером усилил рост и компенсировал половину провала прошлой недели

ПРАЙМ10:56

Рубль днем умеренно повышается к доллару и евро благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти

Финмаркет08:29

Рубль ускорил рост к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Интерфакс11:45

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:13
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Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

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Lenta.ru 09:41
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Хоккей

Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции

Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
ProstoProSport 07:22
Политика

Украинский депутат в переписке назвал премьера гомиком

Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком".
РИА Новости 10:37
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Общество

Google впервые раскрыла выручку YouTube

Google раскрыла данные о выручке видеохостинга YouTube в отчетности за четвертый квартал прошлого года.
Forbes 02:25
Политика

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
ТАСС 11:20
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Общество

Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 05:05
Авто

Вездеход Troller TX4 разжился автоматической трансмиссией

Бразильский субкомпактный рамный внедорожник Troller T4 получил дальнейшее развитие в версии Troller TX4.
Драйв 08:32
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России

Kinonews.ru 08:11
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

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Политика

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал своё решение уволить главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.
RT на русском 06:45
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Спорт

Российский комментатор Розанов рассказал о борьбе с раком

Газета.Ru 09:38
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru 11:20
Футбол

Нападающий Фёдор Смолов: с детства следил за «Сельтой»

Красная весна 09:28
Здоровье

В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок

17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
АиФ Воронеж 11:23
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Политика

ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Напомним, что о необходимости внести поправки в Конституцию президент страны Владимир Путин заявил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию 15 января.
Кавказ Пост 02 февраля в 23:39
Общество

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Lenta.ru 12:06
Общество

Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
РБК 11:58
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Общество

Sony открыла официальную страницу PlayStation 5

Cyber.sports.ru 12:05
Наука

Европейский протей 7 лет находился на одном месте

ToDay News Ufa вчера в 20:47
Происшествия

Центр «Сова» зафиксировал рост числа нападений на представителей ЛГБТ в 2019 году

Другие преступления ненависти:В 2019 году число нападений на почве расизма снижалось, но количество убийств с таким мотивом оказалось выше, говорится в отчете.
Snob.ru 11:19
Музыка

Стал известен список претендентов на участие в Евровидении от России

ToDay News Ufa вчера в 06:54
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