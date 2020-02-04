Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Здоровье
В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Энергетика
Нефть установилась выше $56 за баррель
К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
Футбол
Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Происшествия
В министерстве образования Хакасии начались обыски
Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Общество
Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
Происшествия
Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео
Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Шоу-бизнес
Дарья Мороз опровергла слухи, что Собчак увела у неё Богомолова
Происшествия
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля
Шоу-бизнес
Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой
Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
Политика
Помпео признал, что Украина потеряла Крым навсегда
Крым навсегда потерян для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Армия и оружие
Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску
Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.