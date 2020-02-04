Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
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Рубль повышается к доллару и евро

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От дальнейшего падения рубль и нефть спас Китай

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Финмаркетвчера в 11:34

Курс рубля к доллару развернулся вниз после сильного роста вторника

Интерфаксвчера в 02:37
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Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

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Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
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Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
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Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
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Нефть установилась выше $56 за баррель

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
REGNUM вчера в 12:45
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Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.
NewInform 01:54
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru вчера в 08:44
Технологии

В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Московский Комсомолец вчера в 00:05
Происшествия

В министерстве образования Хакасии начались обыски

Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
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Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
ГЛАС.RU вчера в 09:27
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Происшествия

Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Вести.Ru вчера в 13:48
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета вчера в 10:35
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
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Дарья Мороз опровергла слухи, что Собчак увела у неё Богомолова

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Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Турецкого актера Аднана Коча приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы.
Lenta.ru 04 февраля в 10:12
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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Происшествия

В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля

РБК вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН вчера в 14:01
Политика

Помпео признал, что Украина потеряла Крым навсегда

Крым навсегда потерян для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе официального визита в Киев.
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Армия и оружие

Появились кадры отражения сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску

Агентство SANA опубликовало на своей странице в YouTube кадры с отражением сирийскими ПВО ракетного удара по Дамаску.
REGNUM 01:49
Происшествия

В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 04 февраля в 02:29
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
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Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
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Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
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