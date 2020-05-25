Финансы
Народные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью
Финмаркетвчера в 09:51
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Здоровье
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
РИА Новости 00:16
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU вчера в 02:08
Происшествия
В Идринском районе мужчина попался на уловки мошенников
Жителю Идринского поступил звонок с неизвестного номера от женщины, которая представилась сотрудником банка.
Среда24 вчера в 22:54
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета вчера в 05:32
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Экономика
Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Общество
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил отменить штрафы, которые выписаны приложением «Социальный мониторинг»
Фадеев сказал газете «Коммерсантъ», что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной задачей.
Эхо Москвы вчера в 23:20
Общество
Песков выписался из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выписался из больницы в понедельник, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 12:47
Энергетика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.
РБК 00:30
Политика
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 24 мая в 10:13
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 23 мая в 04:40
Футбол
Дату возобновления чемпионата России по футболу могут перенести
Как справедливо заметил комиссар НБА Адам Сильвер, если один случай прервет чемпионат, то нет смысла даже начинать играть.
Санкт-Петербургские ведомости 00:30
Происшествия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
РИА Новости вчера в 23:30
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM вчера в 13:08
Общество
В Омской области еще 53 человека заразились коронавирусом
По данным на 26 мая, в Омской области еще 53 человека заболели коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал Шнурову «мужской разговор»
АБН вчера в 19:37
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы
Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru вчера в 22:54
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
Здоровье
Врио губернатора Камчатки отстранил от работы главврача скорой помощи
Петропавловск-Камчатский, 25 мая 2020, 13:31 — REGNUM Врио главы Камчатки Владимир Солодов отстранил от работы главного врача скорой помощи Петропавловска-Камчатского.
REGNUM вчера в 06:31
Наука
Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть
Рассказы людей о видениях в момент клинической смерти шокировали израильских ученых, сообщает информационно-новостное издание Ugpressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:08
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Экономика
Городам и селам Хакасии спишут бюджетные кредиты
Реструктуризацию бюджетных кредитов обсуждают на заседании правительства, оно в режиме онлайн. Речь о списании 99 % от сумм задолженности.
Юг Сибири вчера в 23:23