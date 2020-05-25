Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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