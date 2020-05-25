Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Бокерия призвал разрешить пожилым прогулки
Бокерия считает, что России удастся победить эпидемию в конце лета.
Телеканал 360° 03:22
Киберспорт
Стало известно, какие игры PS Plus будут бесплатными в июне
На канале Playstation Access в YouTube появился, а затем был удалён ролик с демонстрацией игр, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне.
Чемпионат 06:38
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома
11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини
На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
Космос
Большая удача: В небе над Донецком можно будет увидеть полет МКС
Увидеть полет МКС - это большая удача.
КП - Донецк 08:58
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 10:06
Общество
Попова: Масочный режим в стране придется соблюдать в ближайшие один-два месяца
Глава Роспотребнадзора добавила, что планируя отпуск надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.
Эхо Москвы 10:02
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 10:06
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Экономика
РЖД урезали инвестиции в проектирование
В ходе встречи Путин подчеркнул, что особое внимание вопросам инвестиционной деятельности компании нужно уделить в связи с тем, что от вложений крупнейших естественных монополий страны "зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов, экономическое состояние многих отраслей, которые работают в том числе на РЖД".
Интерфакс 07:03
Гаджеты
Зомби-изоляция на максималках: тест Resident Evil 3 Remake на HP Omen 17
Resident Evil 3 Remake — переосмысление Resident Evil 3: Nemesis 1999 года с переработанным сценарием и геймплеем.
Игромания.ру 08:12
Общество
ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Происшествия
Источник сообщил об увольнении двух задержанных генералов МВД
Арестованные ранее за превышение полномочий генералы МВД Александр Краковский и Александр Бирюков уволены из министерства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:24
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Посольство Ирана в Венесуэле сообщило о прибытии в страну первого иранского танкера с топливом.
Коммерсантъ вчера в 00:59
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
У красноярского министра здравоохранения подтвердился коронавирус
Диагноз коронавирус у министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился.
Newslab.ru 09:09
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Суеверный Лукашенко пожаловался на трудности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последнее время - это один из самых тяжелых периодов его президентства.
ТВ Центр 09:02
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Суд взыскал с Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности
Таганский районный суд Москвы принял решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей задолженности в пользу строительной фирмы, которая проводила ремонт его загородного дома.
Вечерняя Москва 08:56