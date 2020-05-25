Финансы

Народные новостиНародные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью

Финмаркет09:51

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 13:17, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
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Энергетика

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
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Гаджеты

Xiaomi выпустила видеорегистратор Mi Smart Dashcam за 56 долларов

Сегодня Xiaomi официально выпустила Mi Smart Dashcam 2K. Это новый видеорегистратор с дизайном, похожим на обычную камеру.
ITZine.ru 12:50
Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

ТАСС Наука 09:54
Игры

Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
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Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Ведомости 10:09
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Здоровье

В Ивановской области ожидают увеличение числа заразившихся

Количество случаев заражения в Ивановской области возрастет к началу следующей недели, заявил главный санитарный врач региона Артур Фокин 22 мая в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 22 мая в 11:32
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
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Происшествия

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

РИА Новости 08:57
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
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Общество

Попова предупредила об опасности выезда за рубеж

В случае выезда из страны, граждане России должны будут по возвращении самоизолироваться на две недели за свой счет, чтобы предотвратить опасность распространения вируса, добавила глава Роспотребнадзора.
Газета.Ru 10:13
7
Общество

Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в области до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу в регионе до следующего понедельника, 1 июня.
It`s My City 09:54
21
Общество

В петербургских ковид-больницах заканчиваются койки, но в Роспотребнадзоре этого не видят

Как стало известно «Доктору Питеру», в Покровской больнице на сегодня находится более 650 пациентов на 543 койках.
Доктор Питер 11:51
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com 10:34
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Общество

У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости 07:00
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Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 12:26
80
Общество

ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 12:44
Общество

Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
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Армия и оружие

В армии ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК Вагнера с запада Ливии

РБК 08:24
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

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Как работают Яндекс.Новости?
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