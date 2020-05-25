Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Рубль в ходе торгов слегка уступает доллару, но теснит евро

Росбалт03:50

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:54, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
46
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
20
Экономика

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
88
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
16
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 вчера в 14:42
87
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
129
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
30
Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Военное дело 22 мая в 07:14
2
Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником

О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
39
Общество

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
14
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
649
Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 04:40
338
Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС вчера в 14:52
355
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 05:09
1
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
1
Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
282
Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
10
Здоровье

Главный иммунолог назвал число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Число людей, обладающих иммунитетом к коронавирусу, в России значительно выше, чем показывают официальные данные.
НТВ 03:20
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
37
Транспорт

Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне

Авиакомпании России готовятся резко увеличить число рейсов в июне, несмотря на сохраняющиеся на большей территории страны ограничения из-запандемии коронавируса.
Накануне.Ru вчера в 22:05
5
Общество

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

Lenta.ru 06:10
16
Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
18
Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
15
Кино

Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

Popcornnews.ru 05:40
Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
6
Шоу-бизнес

Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной

Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Япония оказывается в непростой ситуации, потому что выдвинутое Лавровым условие является очень жестким.
RuNews24.ru 03:38
42
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное