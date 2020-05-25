Финансы

Народные новостиНародные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью

Финмаркет09:51

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:51, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Происшествия

Тело пропавшей в Мурманской области девочки нашли в реке

Известия 11:41
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Общество

Акции протеста возобновились в Гонконге

На днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге.
Эхо Москвы вчера в 09:32
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Общество

Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма

Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно.
РБК 11:21
5
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Общество

Выступления музыкантов и торговлю запретят в электричках

Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса рекомендовал запретить в вагонах электричек любую разносную торговлю.
Вечерняя Москва 14:31
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Общество

В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
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Футбол

Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»

Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
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Наука

На Земле нашли возможное местоположение Эдемского сада

На Земле обнаружили возможное местоположение Эдемского сада.
Evo-rus.com 14:00
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Общество

Парфенчиков разрешил жителям Карелии заниматься спортом на улице

В групповых занятиях спортом могут принимать участие не более десяти человек, при этом все спортсмены должны соблюдать социальное дистанцирование, носить защитные маски и перчатки.
Невские Новости 14:07
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Хоккей

Sport24: Иржи Секач перейдёт в «Авангард»

Чешский нападающий ЦСКА Иржи Секач перейдёт в «Авангард».
Спорт БИЗНЕС Online 13:47
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна ответила на оскорбления Степаненко

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухонова не стала отмалчиваться в ответ на критику в свой адрес от бывшей супруги артиста Елены Степаненко.
Слово и Дело вчера в 05:04
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

РИА Новости 12:58
Футбол

Дуглас Коста задумывался о завершении карьеры из-за травм

Евро-футбол.ру 12:33
Политика

КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы, но ограничения на пересечение линии разграничения из-за пандемии коронавируса продолжают действовать, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 09:10
Авто

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой «ГАЗели»

Группа компаний ГАЗ, получила документальное подтверждение о том, что дизайн и внешний вид нового грузового автомобиля компании ГАЗель NN, запатентован.
Car.ru 22 мая в 12:29
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Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов

Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
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Ураган обрушился на Екатеринбург

На Екатеринбург обрушился ураган.
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Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
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В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

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