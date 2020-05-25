Финансы
Народные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество
Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Общество
Акции протеста возобновились в Гонконге
На днях премьер Госсовета КНР Ли Кэцян представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге.
Эхо Москвы вчера в 09:32
Общество
Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно.
РБК 11:21
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Выступления музыкантов и торговлю запретят в электричках
Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса рекомендовал запретить в вагонах электричек любую разносную торговлю.
Вечерняя Москва 14:31
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Футбол
Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Наука
На Земле нашли возможное местоположение Эдемского сада
На Земле обнаружили возможное местоположение Эдемского сада.
Evo-rus.com 14:00
Общество
Парфенчиков разрешил жителям Карелии заниматься спортом на улице
В групповых занятиях спортом могут принимать участие не более десяти человек, при этом все спортсмены должны соблюдать социальное дистанцирование, носить защитные маски и перчатки.
Невские Новости 14:07
Хоккей
Sport24: Иржи Секач перейдёт в «Авангард»
Чешский нападающий ЦСКА Иржи Секач перейдёт в «Авангард».
Спорт БИЗНЕС Online 13:47
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна ответила на оскорбления Степаненко
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухонова не стала отмалчиваться в ответ на критику в свой адрес от бывшей супруги артиста Елены Степаненко.
Слово и Дело вчера в 05:04
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Футбол
Дуглас Коста задумывался о завершении карьеры из-за травм
Евро-футбол.ру 12:33
Политика
КПП в Донбассе с июня перейдут на летний график
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы, но ограничения на пересечение линии разграничения из-за пандемии коронавируса продолжают действовать, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 09:10
Авто
ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой «ГАЗели»
Группа компаний ГАЗ, получила документальное подтверждение о том, что дизайн и внешний вид нового грузового автомобиля компании ГАЗель NN, запатентован.
Car.ru 22 мая в 12:29
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена и Симпсонов
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
Piter.tv 10:22
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56