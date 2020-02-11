Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,87-63,99 руб.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Кино
Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга
Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Происшествия
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по числу зрителей
Число зрителей церемонии сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом и установило новый антирекорд — прошлый принадлежал 2018 году, но тогда за вручением «Оскаров» следили 26,5 млн человек.
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
Общество
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Политика
Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк
Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Шоу-бизнес
Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела
Новорожденная дочь Миллы Йовович страдает от тяжелой болезни. У ребёнка голливудской знаменитости диагностировали желтуху.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
Политика
Трамп объявил о планах создания «самых мощных» ядерных сил в мире
США намерены воспользоваться отсутствием договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил американский президент Дональд Трамп.
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Около 80% россиян пострадали от интернет-угроз в 2019 году
79% российских пользователей столкнулось с интернет-рисками в 2019 году, что превышает общемировой показатель в 70%, — говорится в сообщении.
Армия и оружие