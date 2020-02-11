Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняРубль растет к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 февраля, российская национальная валюта показывает рост по отношению к доллару и евро. Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля.
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Курс доллара снизился до 63,82 рубля

ТАСС02:05

Рубль начал торги на Московской бирже гэпом вверх

Интерфакс02:28

Рубль открыл торги гэпом вверх к доллару и евро на фоне активно восстанавливающейся нефти

Финмаркет02:52

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже

Вести.Ru02:20

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:17

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт02:50

Курс доллара снизился до 63,93 рубля

Известиявчера в 02:42
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Курс доллара снова подскочил

КП - Беларусьвчера в 05:06
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Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

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В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
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При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
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RT на русском 02:31
Общество

В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

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Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:39
Происшествия

Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии

Число заразившихся коронавирусом нового типа на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек.
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Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

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Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

Компания Samsung начала блокировать «умные» телевизоры, которые используются в России, однако выпущены для других регионов или государств.
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Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян

Peterburg2.ru вчера в 18:28
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Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

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Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги

Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.
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Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха

Екатеринбург в интернете 09 февраля в 05:00
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