Финансы
Экономика сегодняРубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 10 февраля, российская национальная валюта показывает рост по отношению к доллару и евро. Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Энергетика
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в связи с планируемым внесением изменений в основной закон, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Общество
Подсчитан средний заработок московских таксистов
При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Происшествия
Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии
Число заразившихся коронавирусом нового типа на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung начала блокировать «умные» телевизоры, которые используются в России, однако выпущены для других регионов или государств.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Авто
Кроссоверы BMW X5 и X6 xDrive40d явились на свет гибридами
С новым силовым агрегатом X5 и X6 xDrive40d набирают первую сотню за 5,5 с. Для сравнения, 265-сильные версии xDrive30d справляются за 6,5 с, а 400-сильные M50d — за 5,2 с. С мая 2020-го в семейство кроссоверов BMW X5 и BMW X6 придут версии с обозначением xDrive40d.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Культура
Филипп Киркоров на премии «Оскар» сделал селфи с Брэдом Питтом
Король поп-музыки Филипп Киркоров выложил на своей странице в соцсети Instagram селфи с лауреатом премии "Оскар" в 2020 году актером Брэдом Питтом.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Политика
Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России
Армия США обладает «супербыстрыми» ракетами, которые могут достигать цели во много раз быстрее, чем «обычные», заявил президент страны Дональд Трамп.
Общество
Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги
Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.
Наука