Финансы

Вести.ФинансВести.ФинансРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
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