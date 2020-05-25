Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью
Финмаркетвчера в 09:51
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Фигурное катание
«Неловкий момент» Загитовой собрал более 22 млн просмотров в TikTok
iReactor вчера в 04:48
Экономика
Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб
В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), перечислил Соколов.
РБК 02:00
Авто
ГАЗ-3103. Очень красивая «Волга», которая в серию так и не пошла
По задумке - 3103 должна была соответствовать всем требованиям того времени.
Российская газета 01:30
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей
Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:48
Футбол
Триумф Моуринью и Аленичева: 16 лет назад «Порту» выиграл Лигу чемпионов
Сегодня исполняется 16 лет со дня финала Лиги чемпионов в Гельзенкирхене. "Порту" обыграл "Монако" со счетом 3:0.
Спорт-Экспресс 01:57
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском вчера в 21:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020
Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
Первый Тульский 01:53
Здоровье
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Политика
Небензя назвал Украину протекторатом США
США фактически создали из Украины протекторат, заявил поспред России в ООН Василий Небензя 25 мая в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Небензя пояснил, что такой вывод следует из недавней скандальной публикации телефонных переговоров между бывшим вице-президентом Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
ИА Красная Весна вчера в 15:25
Происшествия
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области
Одиннадцать частных домов загорелись в Самарской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Газета.Ru 01:41
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста вчера в 06:00
Гаджеты
Сделано сравнение флагманских процессоров Intel и AMD
Оказалось, что по техническим данным флагманский Intel и Ryzen 7 3700X примерно идентичны. Зато первый продается на 30-40% дороже.
Goroday.ru 24 мая в 20:22
Авто
У компактвэна Fiat 500L не будет преемника
Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru вчера в 14:07
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Газета.Ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прокомментировала свое «примирение» с Джиганом
На снимке рэпер запечатлен вместе с Оксаной Самойловой и их 3-месячным сыном Давидом.
ОК! вчера в 15:26
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
У 11% сдавших анализы екатеринбуржцев нашли антитела к коронавирусу
С 16 мая лаборатория «Хеликс» проводила тесты на антитела IgG к коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области.
Екатеринбург Онлайн вчера в 17:50
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, тело которой было найдено в лесополосе в Пензе.
RT на русском 02:05
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50