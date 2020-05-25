Российский рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 25 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара упал на 18 копеек и составил 71,46 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 32 копейки — до 77,76 рубля.

Рубль растет к доллару на открытии торгов

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