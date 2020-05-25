Финансы
Экономика сегодняРубль растет к доллару на открытии торгов
Российский рубль показывает рост к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 25 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара упал на 18 копеек и составил 71,46 рубля. Курс евро, в свою очередь, снизился на 32 копейки — до 77,76 рубля.
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Политика
Politico: правые, вмешиваясь в политику Европы, готовились к выборам в США
Дезинформация Иван Шилов © ИА REGNUM На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата.
REGNUM 08:35
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 04:00
Кино
Талисман Всероссийской переписи населения стал героем мультсериала
Птенчик ВиПиН стал героем нового мультика.
Красный октябрь 09:23
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Наука
Ученые нашли на Байкале прародину коренных американцев
Группа из российских и зарубежных учёных обнаружила, что предки современных индейцев, проживающих в Северной Америке, около 14-ти тысяч лет назад жили поблизости от озера Байкал.
Discover24 23 мая в 03:24
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Гаджеты
Смартфон Nokia 5.3 начали продавать в России
Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia 5.3 - с квадрокамерой и емким аккумулятором на 4000 мА/ч.
Piter.tv 07:58
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Футбол
Агент рассказал, как Левен отказался переходить в «Спартак»
Николай Гидо, агент полузащитника «Аугсбурга» Эдуарда Левена, в интервью Metaratings.ru рассказал о несостоявшемся переходе россиянина в «Спартак».
Metaratings 08:30
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Гаджеты
Realme показала свои первые «умные» часы и телевизоры
Ранее в этом месяце фирма выпустила свои первые беспроводные наушники (в том числе и в России), а теперь объявила о выходе на рынки "умных" часов и телевизоров.
Вести.Ru 09:24
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ вчера в 00:59
Общество
«Тыгын» Дархан накормит Ил Тумэн и его гостей
«Служба общественного питания Тыгын Дархан» выиграла конкурс, объявленный аппаратом Государственного Собрания (Ил Тумэн) на организацию, обслуживание и обеспечение питанием.
SakhaNews 12:18
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21