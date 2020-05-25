Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Силуанова

Expert.ru00:45
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:36, Ашберн

На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
1,2K
Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
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Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
6
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
143
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
590
Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

REGNUM 02:16
25
Происшествия

В Казани назвали возможную причину взрыва газа в доме

Российская газета 04:35
27
Общество

Попова заявила о готовности половины регионов к смягчению ограничений

Основания перейти к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, имеют 44 из 85 регионов России.
Известия вчера в 22:57
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
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Политика

Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
REGNUM 04:50
119
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в краже 53 миллионов долларов

Реставрация комнат обошлась в 1,7 миллионов долларов.
Городовой 05:27
1
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
618
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
3
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
490
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
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Футбол

На Фарерах игрок оформил покер за 14 минут. 3 гола — со штрафных

Спорт-Экспресс вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Известия 03:57
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Гаджеты

Realme анонсировала новые беспроводные наушники Buds Air Neo

25 мая представители Realme проведут крупное мероприятие, на котором будут анонсированы мобильные устройства Realme X3, X3 Pro Superzoom и X50 Pro Player, а также смарт-телевизор, смарт-часы и новые беспроводные наушники Realme Buds Air Neo.
UfaTime.ru 23 мая в 09:50
6
Общество

Испания объявила дату открытия туристического сезона

В четверг, 21 мая, испанский министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера рассказала, что правительство Испании рассматривает возможность введения «безопасных коридоров» для туристов из других стран на время курортного сезона.
Известия 23 мая в 17:02
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Футбол

Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Матч ТВ 23 мая в 06:54
Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
51
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
1K
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
198
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
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Экономика

Банки начнут обмениваться данными о счетах юрлиц

Ассоциация ФинТех (АФТ) представила пилотный сервис, позволяющий банкам напрямую в онлайн-режиме обмениваться данными о счетах компаний с использованием технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Компания 00:30
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