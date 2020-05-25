Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Известия05:17

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03

Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Силуанова

Expert.ru00:45
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На торгах 25 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь04:28
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Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Газета.Ru 06:56
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

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Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Культура

Реалистичные 3D-модели из «Симпсонов» напугают любого

Турецкий художник Хоссейн Диба создает 3D-модели персонажей из кино и мультфильмов в своем Instagram-аккаунте.
Ридус 04:45
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Вид от первого лица получит «Cloudpunk»

Пока вид от первого лица тестируется в бета-версии. Такая версия доступна в «Steam».
ГЛАС.RU 07:35
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Гаджеты

Озвучены цены на все модели iPhone 12

В переводе на российские деньги цена "яблочного" смартфона составит порядка 50 тысяч рублей.
Слово и Дело 05:17
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Общество

Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском вчера в 16:15
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Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
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Экономика

Банки выступили против ограничения эквайринговых комиссий

Москва, 25 мая 2020, 10:30 — REGNUM Российские банки считают нецелесообразным дальнейшее ограничение эквайринговых комиссиий, поскольку это может привести к необходимости субсидий для эквайрингового бизнеса и забрать финановые средства из других ключевых отраслей.
REGNUM 03:30
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 23:57
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
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Футбол

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче бундеслиги

Футболисты "Лейпцига" разгромили на выезде "Майнц" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
РИА Новости вчера в 11:39
Хоккей

«Ак Барс» расторгнет контракты с Галузиным и Санниковым

Форварды «Ак Барса» Степан Санников и Владимир Галузин в ближайшее время покинут казанский клуб.
Metaratings 06:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына

Чтобы порадовать отпрысков, Самойлова и Джиган приобрели для них новое развлечение, стоимостью пол миллиона рублей.
Paparazzi.ru вчера в 04:11
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Армия и оружие

Турция перебросила в Ливию более 300 сирийских наемников

Свыше 300 сирийских наемников прибыли 25 мая в Ливию из Турции.
Газета.Ru 04:40
18
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
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Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru 23 мая в 10:05
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что зачисление в вузы в 2020 году планируется завершить уже в августе.
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Транспорт

Российские авиакомпании увеличат число рейсов в июне

Несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии, количество заявок на полеты из крупных аэропортов в июне выросло по сравнению с маем в четыре раза, пишет «Коммерсант».
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Гаджеты

Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch

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Здоровье

Страховые выплаты получили первые семь зараженных саратовских медиков

На вечер пятницы страховые выплаты получили всего семь саратовских медиков, заболевших коронавирусной инфекцией.
Взгляд-инфо 06:52
Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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