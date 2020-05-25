Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью
Финмаркетвчера в 09:51
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
7Дней.ру вчера в 04:00
Экономика
ТПП РФ предлагает запретить рост тарифов ЖКХ
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий в рамках плана восстановления экономики на фоне коронавируса, следует из предложений палаты, которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Археологи обнаружили в Китае древний кувшин с неизвестной жидкостью
Внутри сосуда оказалась неизвестная жидкость, пишет «Синьхуа».
Известия вчера в 21:16
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Культура
Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
Pravda.Ru вчера в 09:32
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Происшествия
Число погибших в результате урагана в Свердловской области увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Свердловской области увеличилось до четырех.
ТАСС 01:17
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe 24 мая в 23:06
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Экономика
Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор
Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета вчера в 06:42
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20
Футбол
ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА
Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru вчера в 06:58
Экономика
В Хакасии облегчат долговую нагрузку на муниципалитеты
По данным министерства финансов Хакасии, на сегодня сложилась критическая ситуация по объему долговой нагрузки муниципальных образований.
Хакасия 00:57
Футбол
«Локомотив» понятен: как изменится московский клуб летом
Грядущим летом столичный «Локомотив» ждут серьезные изменения. С 1 июня у клуба новый тренер — сербский специалист Марко Николич.
Известия вчера в 17:00
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Космос
Испытания системы воздушного запуска Virgin Orbit закончились неудачей
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.
РИА Новости вчера в 17:29
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 24 мая в 02:21
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК вчера в 15:37
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Девять человек задержаны после перестрелки на юге Москвы
Правоохранители задержали девять человек после перестрелки на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве.
Газета.Ru 24 мая в 16:26
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизациями двух видеоигр
My Friend Pedro — игра в жанре шутера, где главный герой бегает по разнообразным 2D-уровням, замедляет время, использует навыки паркура, стреляет с двух рук и время от времени разговаривает с бананом.
Киноафиша России вчера в 08:19