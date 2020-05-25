Финансы
Народные новостиРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля. Евро снижается на 32 копейки, его курс составляет 77,76 рубля. Повышение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с нормализацией рынка углеводородов.
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Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро вслед за снизившей темпы роста нефтью
Финмаркетвчера в 09:51
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
РИА Новости 01:36
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области достигло четырёх человек
Общее число жертв вчерашнего урагана в Свердловской области достигло четырёх человек.
Телеканал ОТВ 01:55
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 01:38
Спорт
Гимнаст Далалоян рассказал о случае с коронавирусом в «Новогорске»
RT на русском 03:08
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца
«Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», - пишет Татьяна Успенская в открытом письме, которое публикует газета «Собеседник».
Эхо Москвы 03:02
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Армия и оружие
В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Общество
За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек
Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:05
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Общество
Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля
Правительство Испании с 1 июля отменяет двухнедельный карантин для иностранцев, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:09
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Общество
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
«Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — сказал Мясников.
РБК 01:32
Политика
Небензя заявил, что США фактически создали на Украине протекторат
Содержание опубликованных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что США фактически создали на Украине протекторат.
ТАСС вчера в 16:37
Происшествия
Бывший глава Минздрава Пензенской области осужден за изнасилование
Сосновоборский районный суд Пензенской области в понедельник, 25 мая, приговорил бывшего главу Минздрава области Владимира Стрючкова по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ТК Звезда вчера в 10:44
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Министр просвещения назвал даты проведения пробного ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:56
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 24 мая в 13:55