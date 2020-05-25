Финансы

ТАССТАССКурс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,15%, до отметки в 71,53 рубля, курс евро опустился на 0,2%, до 77,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Рубль в ходе торгов слегка уступает доллару, но теснит евро

Росбалт03:50

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Курс евро на открытии торгов опустился ниже 78 руб

Rambler News Service03:14

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03

Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Силуанова

Expert.ru00:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
935
Происшествия

Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве

Число пострадавших в ходе перестрелки, произошедшей на юге Москвы 24 мая, возросло до двух.
Lenta.ru 03:56
Гаджеты

Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch

Сегодня компания Realme представила свои первые умные часы, которые получили название Realme Watch.
iXBT.com 03:58
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
89
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
21
Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
44
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 23 мая в 09:44
58
Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

RuNews24.ru вчера в 05:25
76
Общество

Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры

Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу.
REGNUM 01:35
11
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
52
Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
24
Происшествия

В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра

В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 03:47
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
1,5K
Общество

В Польше планируют отменить обязательный масочный режим на улице

В Польше планируют отменить обязательный масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
Клопс 03:59
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
3
Происшествия

СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы

Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
ТАСС 03:52
Происшествия

СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей

Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создал систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26
30
Происшествия

Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
8
Технологии

В России появился сервис онлайн-собеседований

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams.
Телеканал Санкт-Петербург 03:43
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
49
Общество

Последний звонок у российских школьников проходит онлайн

Вести.Ru 03:20
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
490
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч

Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
2
Общество

Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса

Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:58
697
Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
61
Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил стражей правопорядка жестче реагировать к нарушителям режима самоизоляции.
АиФ Новосибирск 00:42
18
Экономика

Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото

Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса.
РИА Новости 01:00
Экономика

Решетников: индекс закрытости экономики России снизился на 9%

Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне распространения коронавируса COVID-19 снизился с 28% до 19% и продолжает стремительно снижаться, заявил глава Минэкономики Максим Решетников.
Коммерсантъ 04:06
Кино

Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2»

Пользователи Netflix заметили, что стрим-сервис отредактировал одну из сцен «Назад в будущее 2» и вырезал из ленты обложку журнала с полуголой женщиной.
NewInform 03:06
4
Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM вчера в 05:58
466
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное