Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 руб.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом
RuNews24.ru вчера в 05:25
Происшествия
Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска
Газета.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Треть обращений бизнеса к Титову касалась уголовных преследований
Треть обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену Борису Титову в текущем году касалась вопросов уголовного преследования, говорится в разделе его доклада президенту РФ Владимиру Путину "Уголовное преследование предпринимателей", который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:01
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Во Владимирской области выявили 69 новых случаев коронавируса
Утром 25 мая региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 69 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области.
Владимирские ведомости 02:58
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Общество
Волгоградские школьники впервые отмечают последний звонок онлайн
ИА Городские вести. Волгоград 03:01
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Экономика
«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике
"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Общество
Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В 44 из 85 регионов ограничения из-за коронавируса можно постепенно отменять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Российская газета вчера в 11:53
Общество
Кудрин перечислил основные цели развития РФ после пандемии
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пандемия коронавируса внесла коррективы в исполнение объявленных российским лидером нацпроектов и достижение национальных целей, отметив, что теперь эти приоритеты надо пересмотреть, и сосредоточиться на четырех самых важных из них, пишет «Коммерсант».
Аргументы и Факты 04:05
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
News.ru вчера в 07:58
Экономика
Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей
Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
Культура
Pixar выпустил свой первый мультфильм о магии и геях
Как передает Variety, знаменитая анимационная студия Pixar выпустила свой новый фильм, в центре которого оказался персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Popcornnews.ru 04:00
Общество
Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле
Госкорпорация ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле 2020 г. Об этом сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК.
Ведомости вчера в 17:59
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.
РБК 04:23
Технологии
NVIDIA разрабатывает новый алгоритм для трассировки лучей ReSTIR
Специалисты NVIDIA совместно с исследователями Лаборатории визуальных вычислений в Дартмутском колледже представили ранний прототип технологии ReSTIR.
Игромания.ру 04:23
Фигурное катание
Отец Щербаковой: Если Аня закончит карьеру в 17, то я расстроюсь
Спорт день за днем 01:26
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
Общество
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус
Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Семья установила на могиле певицы Юлии Началовой памятник из черного гранита, сообщили в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Газета.Ru 04:24
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
Энергетика
Газ в Европе стал дешевле, чем в России
В Европе газ стал дешевле, чем в России.
MosTimes 22 мая в 17:38
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:53