Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 71,41-71,59 рубля.
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Рубль в ходе торгов слегка уступает доллару, но теснит евро

Росбалт03:50

Рубль вырос на открытии торгов

Телеканал 360°03:44

Курс евро на открытии торгов опустился ниже 78 руб

Rambler News Service03:14

Курс доллара снизился на открытии МосБиржи

News.ru03:19

Курс евро упал до 77 рублей

Газета.Ru03:15

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:22

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб

ТАСС03:03
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
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Общество

В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса

Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
REGNUM 03:57
481
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тыс

В России за последние сутки были 8946 выявлены новых случаев коронавируса.
РБК 03:37
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Политика

Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины

Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
29
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
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Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
25
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 00:24
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Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

Москва, 25 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ограничительные меры, объявленные в связи с распространением коронавируса, обернулись сокращением зарплаты для более чем половины трудоустроенных жителей России.
REGNUM 01:29
97
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM вчера в 02:21
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Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец вчера в 15:56
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Гаджеты

Звезды получили умные часы Realme Watch до анонса

Популярная индийская актриса и певица Шраддха Капур (Shraddha Kapoor) поделилась фотографией упаковки умных часов Realme Watch, которые компания отправила ей и другим знаменитостям еще до официального анонса.
iXBT.com 01:00
Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
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Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
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Авто

Renault и Nissan могут сократить расходы еще на 5 млрд долларов

Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
Автоновости дня 03:13
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
24
Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
1,5K
Общество

10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей

В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
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Политика

Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны

Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM 23 мая в 04:10
2,3K
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