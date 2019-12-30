Финансы
ПрофильРубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах
Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 17,11 копейки к уровню закрытия последней торговой сессии и по состоянию на 19:00 стоила 65,18 рубля. Напомним, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара США к российскому рублю снизился на 13 копеек и составил 61,85 рубля.
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Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Хоккей
В символическую сборную МЧМ-2020 попал лишь один игрок сборной России
В символическую сборную по версии североамериканских журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хейтон и Алекси Лафренье (Канада).
Технологии
У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США
Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Недвижимость
Квартирный запрос: в 2019 году россияне чаще всего покупали двушки
По данным ведущего эксперта компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгения Коноплёва, в Москве чаще всего покупали двухкомнатные квартиры.
Гаджеты
Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Армия и оружие
Трамп грозит Ирану новейшим оружием
В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.
Хоккей
Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов
После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Общество
Россия запретила ввозить из Китая цитрусовые
За 11 месяцев прошлого года из Китая в Россию было ввезено более 240 тонн фруктов, большая часть из которых относятся к цитрусовым (151,2 тысячи тонн).
Хоккей
Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ
Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Общество
В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр
Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Политика
Премьер-министр Армении назвал поздравления Трампа ложными
Поздравлений президента США Дональда Трампа с убийством иранского генерала не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 января на своей странице в Facebook.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Политика
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным по мерам перемирия в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.
Хоккей
Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам
Нападающий сборной России Никита Александров прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Политика
Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией
В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Армия и оружие
Багдад снова подвергся ракетному обстрелу
Хоккей
Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым
Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Общество
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Армия и оружие
Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.