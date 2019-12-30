Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 17,11 копейки к уровню закрытия последней торговой сессии и по состоянию на 19:00 стоила 65,18 рубля. Напомним, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара США к российскому рублю снизился на 13 копеек и составил 61,85 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах

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