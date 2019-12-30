Финансы

ПрофильПрофильРубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 17,11 копейки к уровню закрытия последней торговой сессии и по состоянию на 19:00 стоила 65,18 рубля. Напомним, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара США к российскому рублю снизился на 13 копеек и составил 61,85 рубля.
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Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМ03 января в 14:24

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

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Московский Комсомолец02 января в 23:17

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

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Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03 января в 02:25

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газета02 января в 23:00
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Политика

Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
ТК Звезда 13:10
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
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В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

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Хоккей

В символическую сборную МЧМ-2020 попал лишь один игрок сборной России

В символическую сборную по версии североамериканских журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хейтон и Алекси Лафренье (Канада).
Sportbox.RU 16:26
Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Актуальные Новости 14:44
Недвижимость

Квартирный запрос: в 2019 году россияне чаще всего покупали двушки

По данным ведущего эксперта компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгения Коноплёва, в Москве чаще всего покупали двухкомнатные квартиры.
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Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite

The GEEK вчера в 04:31
Кино

Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
ГТРК Хакасия вчера в 08:51
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Армия и оружие

Трамп грозит Ирану новейшим оружием

В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.
Live24 05:21
Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
РИА Новости 04:19
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 03 января в 18:50
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Lenta.ru 13:28
Общество

Россия запретила ввозить из Китая цитрусовые

За 11 месяцев прошлого года из Китая в Россию было ввезено более 240 тонн фруктов, большая часть из которых относятся к цитрусовым (151,2 тысячи тонн).
Телеканал 360° 17:17
Хоккей

Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Матч ТВ 16:23
Общество

В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru 07:48
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Политика

Премьер-министр Армении назвал поздравления Трампа ложными

Поздравлений президента США Дональда Трампа с убийством иранского генерала не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 января на своей странице в Facebook.
Красная весна 00:54
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости 02:46
Политика

Эрдоган запланировал переговоры с Путиным по мерам перемирия в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.
Московский Комсомолец 16:40
Хоккей

Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам

Нападающий сборной России Никита Александров прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Чемпионат 17:16
Политика

Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией

В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
URA.Ru 12:35
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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Армия и оружие

Багдад снова подвергся ракетному обстрелу

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Брагин: я поменял свои взгляды на хоккей после работы с Ларионовым

Главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин дал комментарий после поражения в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
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Общество

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
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Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Новостной фронт 11:59
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия вчера в 05:50
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