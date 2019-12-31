Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос, рубль сильнее растет к евро и символически к доллару

ПРАЙМ14:24

Доллар и евро подешевели сразу после открытия первых в 2020 году торгов

РБК02:21

Доллар и евро подешевели на первых в этом году торгах на московской бирже

Эхо Москвы02:30

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:25

Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс11:35

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Вооруженные силы США и других стран, участвующих в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" на территории Ирака, временно прекратили обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе.
ТАСС 20:04
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:15
Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
RT на русском 20:54
Гаджеты

Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA

Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Актуальные Новости 08:13
Происшествия

В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках

В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.
Российская газета 20:12
Политика

СМИ рассказали о реакции Трампа на скрытый от него звонок от Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.
Российская газета 23:16
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Авто

Mazda готовится к запуску полностью электрического кроссовера MX-30

CarsWeek.ru 31.12.19 в 19:24
Технологии

Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
iXBT.com 07:16
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

РБК 11:49
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
Политика

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

РИА Новости 19:25
Общество

Австралия призвала 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами

ТАСС 21:33
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Армия и оружие

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости 18:22
Общество

SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей

«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Коммерсантъ 15:22
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ 14:48
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Футбол

Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Чемпионат 13:35
Наука

Генную терапию против гемофилии А назвали безопасной и эффективной в долгосрочной перспективе

Врачи опубликовали результаты обследования пациентов, которые три года назад получили генную терапию от гемофилии типа А. За это время у них не возникло серьезных побочных эффектов, что позволяет считать терапию безопасной.
N+1 01 января в 15:00
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском 13:24
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Шоу-бизнес

Нескромность Собчак вдохновила Шнурова на новый саркастический стих

Пятый канал 11:54
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Футбол

Бенито стал частью киевского «Динамо»

Спорт день за днем 11:02
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