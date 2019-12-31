В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

Политика СМИ рассказали о реакции Трампа на скрытый от него звонок от Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.

Технологии Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Общество SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей «Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.

Энергетика Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Шоу-бизнес Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.

Футбол Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон» Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».

Наука Генную терапию против гемофилии А назвали безопасной и эффективной в долгосрочной перспективе Врачи опубликовали результаты обследования пациентов, которые три года назад получили генную терапию от гемофилии типа А. За это время у них не возникло серьезных побочных эффектов, что позволяет считать терапию безопасной.

Технологии В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7 В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.