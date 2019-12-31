Финансы
КоммерсантъВ первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть. После убийства генерала иранского КСИР в Багдаде в результате американского авиаудара стоимость нефти марки Brent выросла до $68,43 за баррель.
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Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Вооруженные силы США и других стран, участвующих в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" на территории Ирака, временно прекратили обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Гаджеты
Realme X50 5G прошел сертификацию TENAA
Realme X50 5G, считающийся «убийцей» Redmi K30, прошел сертификацию TENAA.
Происшествия
В клинике Уссурийска врач избил женщину с ребенком на руках
В городе Уссурийск Приморского края врач-стоматолог избил женщину, пришедшую в клинику с трехлетним ребенком на руках.
Политика
СМИ рассказали о реакции Трампа на скрытый от него звонок от Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и некоторых высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке президента России Владимира Путина.
Авто
Mazda готовится к запуску полностью электрического кроссовера MX-30
Технологии
Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов
В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Наука
Генную терапию против гемофилии А назвали безопасной и эффективной в долгосрочной перспективе
Врачи опубликовали результаты обследования пациентов, которые три года назад получили генную терапию от гемофилии типа А. За это время у них не возникло серьезных побочных эффектов, что позволяет считать терапию безопасной.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Футбол