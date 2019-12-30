Финансы
ПрофильРубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах
Вечером в пятницу, 3 января, доллар пошёл вниз на торгах Московской биржи после незначительного повышения в середине дня, а евро продолжил дешеветь. При этом рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть.
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Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
61-летний Александр Малинин стал копией жены
У Эммы от первого брака есть сын Антон, а от союза с Малининым - 19-летние двойняшки - Фрол и Устинья.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
Усманов раскрыл своих возможных наследников
Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Футбол
Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов
По сообщению концерна "Белнефтехим", до особого распоряжения вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен из-за приостановки поставки российской нефти на белорусские НПЗ.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой
Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
Наука
Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров
Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
Общество
Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей
Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Футбол
Кейну диагностирован разрыв подколенного сухожилия
Напомним, что Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии с Саутгемптоном (0:1), который состоялся 1 января.
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Футбол
Робиньо может перейти в иранский «Эстегляль»
Робиньо перешел в «Истанбул» в декабре 2018 года из «Сивасспора».
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика