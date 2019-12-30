Вечером в пятницу, 3 января, доллар пошёл вниз на торгах Московской биржи после незначительного повышения в середине дня, а евро продолжил дешеветь. При этом рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть.

Рубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах

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Футбол ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо» Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.

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Армия и оружие Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.

Технологии Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.

Наука Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».

Происшествия На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.

Футбол Кейну диагностирован разрыв подколенного сухожилия Напомним, что Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии с Саутгемптоном (0:1), который состоялся 1 января.

Общество Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».