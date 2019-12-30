Финансы

ПрофильПрофильРубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах

Вечером в пятницу, 3 января, доллар пошёл вниз на торгах Московской биржи после незначительного повышения в середине дня, а евро продолжил дешеветь. При этом рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть.
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Рубль укрепился к бивалютной корзине на вечерних торгах

Интерфакс11:35

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро

Известия04:21

Официальный курс доллара на вторник снизился до 61,91 рубля

Московский Комсомолец30.12.19 в 20:13

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Вести.Ru02:22

Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля

ТАСС02:13

Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Российская газетавчера в 23:00

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

URA.Ru03:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Газета.Ru 13:07
Единоборства

Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
FightTime.ru 01:20
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес

61-летний Александр Малинин стал копией жены

У Эммы от первого брака есть сын Антон, а от союза с Малининым - 19-летние двойняшки - Фрол и Устинья.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 13:59
Общество

Усманов раскрыл своих возможных наследников

Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
РБК 11:37
Футбол

Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Bookmaker-ratings.ru 09:18
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов

По сообщению концерна "Белнефтехим", до особого распоряжения вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен из-за приостановки поставки российской нефти на белорусские НПЗ.
Вести.Ru 08:58
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings 13:57
Общество

Метеоритный дождь Квадрантиды будет виден в России

BFM.ru 13:39
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

РБК 05:20
Хоккей

СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:51
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 13:18
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели

Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
The GEEK вчера в 03:51
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

Lenta.ru 13:57
Наука

Нанотираны могли быть младшими особями тираннозавров

Анализ состава костей неизвестных маленьких динозавров — нанотиранов — помог исследователям узнать, что ископаемые животные не были отдельным видом плотоядных ящеров, а являлись детёнышами тираннозавров — «королей мезозоя».
News.ru вчера в 06:54
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Футбол

Кейну диагностирован разрыв подколенного сухожилия

Напомним, что Кейн получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Англии с Саутгемптоном (0:1), который состоялся 1 января.
Советский спорт 13:12
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Футбол

Робиньо может перейти в иранский «Эстегляль»

Робиньо перешел в «Истанбул» в декабре 2018 года из «Сивасспора».
Sports.ru 13:53
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости 31.12.19 в 08:43
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

ГЛАС.RU 10:16
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