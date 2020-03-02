Курс доллара США на старте торгов на Московской бирже продемонстрировал небольшое снижение и составил 66,49 рубля.

Доллар слегка снизился к рублю на старте торгов

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