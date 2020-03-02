Финансы

КомпанияКомпанияДоллар слегка снизился к рублю на старте торгов

Курс доллара США на старте торгов на Московской бирже продемонстрировал небольшое снижение и составил 66,49 рубля.
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Курс евро упал до 73 рублей

Газета.Ru02:39

Рубль укрепляется после обвала на прошлой неделе

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Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

Росбалт02:53

Евро превысил отметку 75 руб

ТАСС09:04

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов

Известия02:31

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Вести.Ru02:28

Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни

Интерфакс02:26
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Как коронавирус может повлиять на курс белорусского рубля?

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