Финансы
КомпанияДоллар слегка снизился к рублю на старте торгов
Курс доллара США на старте торгов на Московской бирже продемонстрировал небольшое снижение и составил 66,49 рубля.
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Авто
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Заряжать Audi e-tron оказалось дороже, чем заправлять дизельный Q7.
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Хоккей
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Встреча прошла на арене в Балашихе и завершилась победой хозяев — 5:2. По информации «Матч ТВ», по итогам матча «Авангард» подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением форварда «Салавата Юлаева» Александра Бурмистрова.
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В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Происшествия
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Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
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