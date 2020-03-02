Курс евро уменьшился на тридцать пять с половиной копеек — до семидесяти трех с половиной рублей. Отмечается, что в целом укрепляется отечественная валюта и топливо.

Рубль укрепился к доллару и евро после запуска торгов

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