Финансы
Rostov gazetaРубль укрепился к доллару и евро после запуска торгов
Курс евро уменьшился на тридцать пять с половиной копеек — до семидесяти трех с половиной рублей. Отмечается, что в целом укрепляется отечественная валюта и топливо.
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Комментарии
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В России четыре самолета совершили экстренную посадку
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Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
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Общество
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Общество
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общество
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Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток-2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
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В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
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Здоровье
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В Мурманской области увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ среди северян.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
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В Кремле решительно отвергли обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе.
Общество
Минздрав предлагает поделить медучреждения на три уровня
Медучреждениям начнут присваивать специальные информационные знаки соответствия по определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.