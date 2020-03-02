Финансы
Вести.RuРубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого снижения. Рубль умеренно укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,18-66,48 руб.
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