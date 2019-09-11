На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.

с чего всё началось

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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