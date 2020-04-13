Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,2-73,59 руб.
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Рубль днем лишь слегка сократил темпы укрепления к доллару и евро, несмотря на возобновившую снижение нефть

Финмаркет09:59

Рубль укрепляется на старте торгов благодаря достижению соглашения ОПЕК+

Интерфакс03:36

Курс доллара: спекулянты резко изменили позиции по рублю

Expert.ru01:00

Курс доллара опустился до 73,5, евро — до 80,4 руб

Коммерсантъ03:07

Вторая волна: что будет дальше с курсом рубля

РИА Новости01:00

Рубль в ходе торгов теснит доллар и евро

Росбалт04:16

Аналитики спрогнозировали курс доллара после соглашения ОПЕК+

Политика Сегоднявчера в 07:13
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
Lenta.ru 07:18
387
Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
2,9K
Происшествия

В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
5
Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

ТАСС 09:39
85
Общество

В Ростовской области ввели временный запрет на посещение кладбищ

В Ростовской области с 14 по 30 апреля ввели временный запрет на посещение кладбищ, о этом говорится в поправках к постановлению губернатора региона.
РБК Ростов-на-Дону 12:18
5
Общество

Уткин назвал Соловьева обезьяной в споре о России

Соловьев в ответ назвал Уткина психически больным человеком, высказывания которого не могут дискредитировать российское государство.
Московский Комсомолец 04:36
1,4K
Политика

Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru 05:02
15
Энергетика

Саудовская Аравия продолжает ценовую войну

Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
1
Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
4
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3,1K
Экономика

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
5
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
4K
Общество

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
Lenta.ru 11:19
51
Общество

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
911
Общество

В Удмуртии ограничат въезд в города

В Удмуртии ограничат въезд в города республики.
Сусанин 11:05
7
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
182
Общество

Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска

«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
30
Общество

Определено место строительства инфекционного центра в Саратове

Определено место нахождения больницы - это Петровский тракт, район выезда с Елшанки. Люди смогут поступать на лечение, не заезжая в город.
Взгляд-инфо 12:24
4
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
226
Происшествия

Главу Седельниковского района Омской области обвинили в хищении

РИА СуперОмск 09:31
9
Авто

Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения

Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня 00:51
8
Общество

Испания и Италия начали смягчать карантинный режим

Власти Испании и Италии начали смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 11:25
3
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Происшествия

Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

Lenta.ru 05:05
22
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
270
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Экономика

Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов

Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
71
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,9K
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